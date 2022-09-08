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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HR0722/00
Knive i rustfrit stål
Fine og hurtige resultater
Giver dig mulighed for at hakke 1 kg hakkekød på mindre end 2 minutter*
Fine (5 mm) og grove (8 mm) kværneskiver giver den perfekte tekstur af dine ingredienser, uanset hvad du er i gang med at tilberede.
Sådan laver man hjemmelavede pølser med den rigtige konsistens og form.
Anmeldelser
Testet med 1 kg oksekød og maks. hastighed på køkkenmaskinen