Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller

Lav selv hakket kødfars med kødhakkertilbehøret til Køkkenmaskine 7000 Series. Med klinger i rustfrit stål og køkkenmaskinens effektive motor er der garanti for fine resultater i en fart. Hak 1 kg kødfars på mindre end 2 minutter.*