ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
  • Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller

Køkkenmaskine 7000 SeriesKødhakker

HR0722/00

Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller
Lav selv hakket kødfars med kødhakkertilbehøret til Køkkenmaskine 7000 Series. Med klinger i rustfrit stål og køkkenmaskinens effektive motor er der garanti for fine resultater i en fart. Hak 1 kg kødfars på mindre end 2 minutter.*
Se alle fordele
Kompatible produkter
Series 7000

Series 7000
Køkkenmaskine

HR7962/01R1

Series 7000

Series 7000
Køkkenmaskine

HR7962/01

takket være klinger i rustfrit stål og en motor på 1000 W

Lav lækre saucer, kebabs eller kødboller

  • Knive i rustfrit stål

  • Fine og hurtige resultater

Kraftfuld motor

Kraftfuld motor

Giver dig mulighed for at hakke 1 kg hakkekød på mindre end 2 minutter*

Slidstærke knive i rustfrit stål

Slidstærke knive i rustfrit stål

Fine (5 mm) og grove (8 mm) kværneskiver giver den perfekte tekstur af dine ingredienser, uanset hvad du er i gang med at tilberede.

Pølsestoppere til hjemmelavet pølse

Pølsestoppere til hjemmelavet pølse

Sådan laver man hjemmelavede pølser med den rigtige konsistens og form.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet med 1 kg oksekød og maks. hastighed på køkkenmaskinen