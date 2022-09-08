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  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
  • Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.

Nyistandsatte

Viva CollectionJuicer

HR1863/20R1

1 pris

Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.
Denne Philips-juicer presser endnu mere juice fra frugt og grøntsager. Rengøring kan udføres på 1 minut takket være den revolutionerende "QUICKClean"-teknologi. Forkæl dig selv med glæden ved sund hjemmelavet juice hver dag!
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Pres op til 2 L juice på én gang, og rengør på under 1 minut

Optimalt juiceudbytte. Mindre besvær.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, XL-rør

  • Drypstop

Kraftig 800 W motor

Kraftig 800 W motor

Pres selv de vanskeligste frugter og grøntsager uden besvær med den kraftige motor på 800 W.

QuickClean-si

QuickClean-si

En masse frugtkødsfibre kommer normalt i klemme i sien, hvilket gør den meget vanskelig at rengøre. Takket være den innovative QuickClean-teknologi er alle overflader af sien glatte, hvilket hjælper dig med at fjerne fibrene med en almindelig køkkensvamp.

Nem kontrol af frugtkødet med gennemsigtig frugtkødsbeholder

Nem kontrol af frugtkødet med gennemsigtig frugtkødsbeholder

Nyd en rigtig interaktiv presning. Låget og beholderen til frugtkødet er gennemsigtige, så du kan se, hvordan frugt og grøntsager presses til juice. Du kan også direkte se, hvornår beholderen er fuld, og det er på tide at tømme den.

Tekniske specifikationer

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