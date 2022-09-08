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Nyistandsatte
HR1863/20R1
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
800 W
QuickClean
2 l, XL-rør
Drypstop
Pres selv de vanskeligste frugter og grøntsager uden besvær med den kraftige motor på 800 W.
En masse frugtkødsfibre kommer normalt i klemme i sien, hvilket gør den meget vanskelig at rengøre. Takket være den innovative QuickClean-teknologi er alle overflader af sien glatte, hvilket hjælper dig med at fjerne fibrene med en almindelig køkkensvamp.
Nyd en rigtig interaktiv presning. Låget og beholderen til frugtkødet er gennemsigtige, så du kan se, hvordan frugt og grøntsager presses til juice. Du kan også direkte se, hvornår beholderen er fuld, og det er på tide at tømme den.