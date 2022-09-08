Nem kontrol af frugtkødet med gennemsigtig frugtkødsbeholder

Nyd en rigtig interaktiv presning. Låget og beholderen til frugtkødet er gennemsigtige, så du kan se, hvordan frugt og grøntsager presses til juice. Du kan også direkte se, hvornår beholderen er fuld, og det er på tide at tømme den.