Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Madtilberedning
Alle serier
Viva Collection Juicer
Support
HR1863/20R1
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Eco passport Philips Viva Collection Juicer - English (US)
UKCA-Declaration of Confomity - English (US)
Viva CollectionFrugtkødsbeholder
Viva CollectionLåg til juicer
Viva CollectionNedstopper
Viva CollectionLåg til nedstopper
Viva CollectionLåseklemme (inkl. hængsel)
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig