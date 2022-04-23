Viva Collection

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Slip for at skære grøntsagerne ud
Lynrengøring på 90 sek
Opskriftsbog med juice medfølger
Slankere design, flot på køkkenbordet
Frigør næringsværdien fra frugter og grøntsager med op til 80 % udtrækning*. En fantastisk slowjuicer til bladgrøntsager.
Spar tid, og start presningen hurtigere. Du behøver ikke længere at skære de fleste af frugterne og grøntsagerne ud, så de passer i juiceren. Bare put det hele ned i XL-påfyldningsrøret på 70 mm, og få et næringsrigt boost hver dag.
3.7
ud af 5
3
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Jeannou85
23/04/2022
Ελλάδα
Αποδοτικό και εύκολο καθάρισμα και συναρμολόγηση.
Εργονομικος Στιφτης. Θα μας αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Τέρμα οι έτοιμοι χυμοί.
Fordele
Πρακτικός και Καλη απόδοση .
Ulemper
Δεν τα έχω εντοπίσει
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Tasos10
07/11/2021
Ελλάδα
Del af kampagnen
Απιστευτος Αποχυμωτης αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο
Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !
Fordele
Βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού
Ulemper
Τα μαλακα φρούτα οπως πχ μπανάνα ακτινίδιο δεν τα πολτοποιεί καλά δεν βγάζει όλο το χυμό τους
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
nirvanna
22/05/2020
Ελλάδα
εφοσον ειναι philips με πειθει
Ειναι οτι καλυτερο για οποιον θελει να στιβει τροφες οπως σελερυ καροτα τζιντζερ. με ολες τι βιταμινες τους χωρις ομως ινες που ενοχλουν πολλους ...ειναι τελειο απλαΑ
Fordele
βαζεις οποιο τροφημο θες κ σου βγαζει μονο χημο χωρις να καταστρεφει τις βιταμινες του...
Ulemper
για μενα κανενα.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης
Interne forsøg med 1.000 g af hhv. druer, æbler, brombær, jordbær, tomat, vandmelon, appelsin og granatæble.