Viva Collection

Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !