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  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
  • Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør

Viva CollectionSaftpresser

HR1889/70

3.7
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør
Philips Slowjuicer presser langsomt ingredienserne under højt tryk, så du kan få den højeste mængde næringsstoffer i din juice. Trykket får cellerne til at åbne sig, så vigtige vitaminer, fibre, antioxidanter, enzymer og andre lækkerier bliver frigivet. Denne model har et ekstra stort påfyldningsrør, så du får koldpresset, næringsrig juice uden at du behøver at skære grøntsagerne ud først. Du kan tilsætte alt fra grøntsager, frugt og blade eller frø og nødder. Slowjuiceren er supernem at rengøre, da alle dele kan skylles under rindende vand på 90 sekunder.
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Kompatible produkter
Viva Collection

Viva Collection
Frugtkødsudtag

CP0499/01

Viva Collection

Viva Collection
Pressekammer

CP0673/01

Viva Collection

Viva Collection
Juicer-skrue

CP0674/01

Viva Collection

Viva Collection
Nedstopper

CP0675/01

Viva Collection

Viva Collection
Juicerenhed

CP0676/01

Viva Collection

Viva Collection
Frugtkødsbeholder

CP0678/01

Viva Collection

Viva Collection
Juicekande

CP0677/01

Koldpresset juice til hele familien

Juice et glas sundhed, nu med XL-påfyldningsrør

  • Slip for at skære grøntsagerne ud

  • Lynrengøring på 90 sek

  • Opskriftsbog med juice medfølger

  • Slankere design, flot på køkkenbordet

Pres alle dine yndlingsfrugter, også granatæble

Pres alle dine yndlingsfrugter, også granatæble

Frigør næringsværdien fra frugter og grøntsager med op til 80 % udtrækning*. En fantastisk slowjuicer til bladgrøntsager.

Bred åbning, 70 mm påfyldningsrør

Bred åbning, 70 mm påfyldningsrør

Spar tid, og start presningen hurtigere. Du behøver ikke længere at skære de fleste af frugterne og grøntsagerne ud, så de passer i juiceren. Bare put det hele ned i XL-påfyldningsrøret på 70 mm, og få et næringsrigt boost hver dag.

Kompakt opbevaring af frugtkødsbeholder inde i saftbeholderen

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

3

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2

23/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποδοτικό και εύκολο καθάρισμα και συναρμολόγηση.

Εργονομικος Στιφτης. Θα μας αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες. Τέρμα οι έτοιμοι χυμοί.

Fordele

Πρακτικός και Καλη απόδοση .

Ulemper

Δεν τα έχω εντοπίσει

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Απιστευτος Αποχυμωτης αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο

Είμαι υπέρ-ευχαριστημένος με το προϊόν αυτό.! αποχυμωτής αργής σύνθλιψης ότι καλύτερο! Οτι ακριβως έψαχνα! Είναι γρήγορος βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού Επίσης το πλύσιμο των εξαρτημάτων είναι πανεύκολο τον συστήνω με κλειστά μάτια !

Fordele

Βγάζει μεγάλη ποσότητα χυμού

Ulemper

Τα μαλακα φρούτα οπως πχ μπανάνα ακτινίδιο δεν τα πολτοποιεί καλά δεν βγάζει όλο το χυμό τους

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

22/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εφοσον ειναι philips με πειθει

Ειναι οτι καλυτερο για οποιον θελει να στιβει τροφες οπως σελερυ καροτα τζιντζερ. με ολες τι βιταμινες τους χωρις ομως ινες που ενοχλουν πολλους ...ειναι τελειο απλαΑ

Fordele

βαζεις οποιο τροφημο θες κ σου βγαζει μονο χημο χωρις να καταστρεφει τις βιταμινες του...

Ulemper

για μενα κανενα.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Συλλογή Viva HR1888/80 Αποχυμωτής αργής σύνθλιψης

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Interne forsøg med 1.000 g af hhv. druer, æbler, brombær, jordbær, tomat, vandmelon, appelsin og granatæble.