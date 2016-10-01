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    • Lækre hjemmebagte kager, cupcakes og meget mere Lækre hjemmebagte kager, cupcakes og meget mere Lækre hjemmebagte kager, cupcakes og meget mere
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      Avance Collection Mixertilbehør

      HR1962/92

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Lækre hjemmebagte kager, cupcakes og meget mere

      Tilbered lækker hjemmelavet dej til enhver form for kage, cupcake eller pandekage med mixertilbehøret til din Philips Avance Speedtouch-stavblender.

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      Avance Collection

      Mixertilbehør

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      Lækre hjemmebagte kager, cupcakes og meget mere

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      • Tilbehør til HR167x og HR168x

      Ét klik, intet tidsforbrug til samling på Avance Speedtouch-stavblender

      Ét klik, intet tidsforbrug til samling på Avance Speedtouch-stavblender

      Piskeris i rustfrit stål af høj kvalitet

      Med disse piskeris i rustfrit stål i høj kvalitet til mixertilbehøret til Philips Avance SpeedTouch-stavblenderen kan du nemt blande kagedej, muffindej og pandekagedej. Også fløde og æg kan hurtigt piskes.

      Til lækre hjemmelavede kager

      Til lækre hjemmelavede kager

      Til lette, bløde cupcakes

      Til lette, bløde cupcakes

      Til luftig pandekagedej

      Til luftig pandekagedej

      Designet med omhu til nem brug

      Designet med omhu til nem brug

      Kan gå i opvaskemaskinen

      Kan gå i opvaskemaskinen

      Let og kompakt

      Let og kompakt

      Tekniske specifikationer

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Europa

      • Tilbehør

        Inklusive
        Mixer

      • Design

        Farve
        Sort

      • Generelle specifikationer

        Produktfunktioner
        Tåler opvaskemaskine

      • Overflade

        Tilbehørsmateriale
        SAN-plastik

      • Service

        2 års verdensomspændende reklamationsret
        Ja

      • Bæredygtighed

        Emballage
        > 90 % genbrugsmaterialer
        Brugervejledning
        100 % genbrugspapir

      Badge-D2C

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