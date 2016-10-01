HR1962/92
Lækre hjemmebagte kager, cupcakes og meget mere
Tilbered lækker hjemmelavet dej til enhver form for kage, cupcake eller pandekage med mixertilbehøret til din Philips Avance Speedtouch-stavblender.Se alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Mixertilbehør
i alt
recurring payment
Ét klik, intet tidsforbrug til samling på Avance Speedtouch-stavblender
Med disse piskeris i rustfrit stål i høj kvalitet til mixertilbehøret til Philips Avance SpeedTouch-stavblenderen kan du nemt blande kagedej, muffindej og pandekagedej. Også fløde og æg kan hurtigt piskes.
Til lækre hjemmelavede kager
Til lette, bløde cupcakes
Til luftig pandekagedej
Designet med omhu til nem brug
Kan gå i opvaskemaskinen
Let og kompakt
Oprindelsesland
Tilbehør
Design
Generelle specifikationer
Overflade
Service
Bæredygtighed
Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.