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Perfekte resultater dobbelt så hurtigt
ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 800 W knuser is og store stykker perfekt.
ProBlend Crush-teknologi
Der er 2 års verdensomspændende reklamationsret på vores blendere – det er vores garanti for langvarig kvalitet og funktion.
Kraftig, men energibesparende motor på 800 W til afbalancering af strømeffektivitet og perfekte blenderresultater. Designet til at maksimere ProBlend Crush-teknologiens ydeevne.
Den store 2-liters glasskål har en maksimal arbejdskapacitet på 1,5 liter til lækkert blendede smoothies, du kan servere for familien eller gemme til senere
4.7
ud af 5
99
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
dawidg2_4475
05/03/2025
Norge
det beste valget for travle mennesker
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] beste blenderen jeg noen gang har hatt. veldig trygg i bruk, rask å rengjøre, ergonomisk og effektiv. du kan blande frukt og grønnsaker og lage en næringsrik shake. multifunksjonell som ingen andre på markedet! Anbefales !!
Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series
eivinds_9499
28/02/2025
Norge
God blender!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Dette er en skikkelig god blender som vi har brukt mye! Barna er glade i smoothier og etter vi fikk denne så har det blitt mye smoothie-laging! Anbefales!
Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series
sofiem14_2893
28/02/2025
Norge
Helt perfekt
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne blenderen har en kraftfull motor som enkelt knuser is og blander ingredienser til en jevn konsistens. Den har flere hastighetsinnstillinger, noe som gir meg full kontroll over teksturen på smoothieene mine. Designet er moderne, noe som gjør at den passer perfekt på kjøkkenbenken. I tillegg er den enkel å rengjøre, med avtakbare deler som kan settes i oppvaskmaskinen. Jeg setter også pris på sikkerhetsfunksjonene, som hindrer blenderen i å starte hvis lokket ikke er på plass. Alt i alt er dette en blender jeg varmt kan anbefale til alle!
Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series