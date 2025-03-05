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  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Standard Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Front Product Photo Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Product Detail Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90
  • Alternative Product Photograph Philips Series 5000 Blender Core HR2228/90

Series 5000Blenderkerne

HR2228/90

4.7

| (99) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

Perfekte resultater dobbelt så hurtigt

ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 800 W knuser is og store stykker perfekt.

Se alle fordele

Takket være den kraftfulde ProBlend Crush-teknologi

Perfekte resultater dobbelt så hurtigt

  • ProBlend Crush-teknologi

2 års verdensomspændende reklamationsret

2 års verdensomspændende reklamationsret

Der er 2 års verdensomspændende reklamationsret på vores blendere – det er vores garanti for langvarig kvalitet og funktion.

Kraftig, men energibesparende motor på 800 W

Kraftig, men energibesparende motor på 800 W

Kraftig, men energibesparende motor på 800 W til afbalancering af strømeffektivitet og perfekte blenderresultater. Designet til at maksimere ProBlend Crush-teknologiens ydeevne.

Maksimal kapacitet på 2 l, arbejdskapacitet for glasskål på 1,5 liter

Maksimal kapacitet på 2 l, arbejdskapacitet for glasskål på 1,5 liter

Den store 2-liters glasskål har en maksimal arbejdskapacitet på 1,5 liter til lækkert blendede smoothies, du kan servere for familien eller gemme til senere

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

99

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

05/03/2025

Norge

Norge

det beste valget for travle mennesker

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] beste blenderen jeg noen gang har hatt. veldig trygg i bruk, rask å rengjøre, ergonomisk og effektiv. du kan blande frukt og grønnsaker og lage en næringsrik shake. multifunksjonell som ingen andre på markedet! Anbefales !!

Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series

28/02/2025

Norge

Norge

God blender!

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Dette er en skikkelig god blender som vi har brukt mye! Barna er glade i smoothier og etter vi fikk denne så har det blitt mye smoothie-laging! Anbefales!

Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series

28/02/2025

Norge

Norge

Helt perfekt

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne blenderen har en kraftfull motor som enkelt knuser is og blander ingredienser til en jevn konsistens. Den har flere hastighetsinnstillinger, noe som gir meg full kontroll over teksturen på smoothieene mine. Designet er moderne, noe som gjør at den passer perfekt på kjøkkenbenken. I tillegg er den enkel å rengjøre, med avtakbare deler som kan settes i oppvaskmaskinen. Jeg setter også pris på sikkerhetsfunksjonene, som hindrer blenderen i å starte hvis lokket ikke er på plass. Alt i alt er dette en blender jeg varmt kan anbefale til alle!

Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for Blender HR3020/20 5000 Series

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