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Nyistandsatte

Series 5000Blenderkerne

HR2228/90R1

5
| (3) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Perfekte resultater dobbelt så hurtigt
ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 800 W knuser is og store stykker perfekt.
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Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere

Takket være den kraftfulde ProBlend Crush-teknologi

Perfekte resultater dobbelt så hurtigt

  • ProBlend Crush-teknologi

Maksimal kapacitet på 2 l, arbejdskapacitet for glasskål på 1,5 liter

Maksimal kapacitet på 2 l, arbejdskapacitet for glasskål på 1,5 liter

Den store 2-liters glasskål har en maksimal arbejdskapacitet på 1,5 liter til lækkert blendede smoothies, du kan servere for familien eller gemme til senere

Aftagelig knivenhed gør rengøringen nem

Aftagelig knivenhed gør rengøringen nem

Den aftagelige knivenhed er designet til mere grundig rengøring. Alle aftagelige dele tåler opvaskemaskine.

Perfekt knust is og hårde ingredienser, 2x så hurtigt

Perfekt knust is og hårde ingredienser, 2x så hurtigt

ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 800 W knuser is og store stykker perfekt.

Tekniske specifikationer

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