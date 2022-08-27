Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Nyistandsatte
Dette produkt er istandsat og er blevet testet af vores team. Læs mere
ProBlend Crush-teknologi
Den store 2-liters glasskål har en maksimal arbejdskapacitet på 1,5 liter til lækkert blendede smoothies, du kan servere for familien eller gemme til senere
Den aftagelige knivenhed er designet til mere grundig rengøring. Alle aftagelige dele tåler opvaskemaskine.
ProBlend Crush-teknologien forvandler selv de hårdeste ingredienser til de fineste smoothies dobbelt så hurtigt. Vores unikke 6-stjernede knive kombineret med vores effektivt designede motor på 800 W knuser is og store stykker perfekt.