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  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
  • Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*

3000 SeriesBlender ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

HR2291/01

4.6
| (13) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*
Designet til at forbedre blendningen i hverdagen med en kraft på 450 W og en kniv, der kan klare alle ingredienser og selv knuse is. Sådan får du en jævn konsistens med minimal indsats og på ingen tid.
Se alle fordele

Unikt ProBlend-system

Jævne blandinger uden klumper på 45 sekunder*

  • ProBlend-system

  • 2 l maksimal kapacitet

  • 1,25 l effektiv kapacitet

  • 2 hastighedsindstillinger + puls

  • Blenderglas

Knuser is i fine stykker på blot 45 sekunder**

Knuser is i fine stykker på blot 45 sekunder**

Brug ProBlend-systemet og pulseringsindstillingen til at knuse isterninger i fine stykker på blot 45 sekunder**. Perfekt til dine foretrukne kolde drikke og smoothies, og perfekt til specielle desserter.

Slidstærke knive i rustfrit stål

Slidstærke knive i rustfrit stål

Slidstærke knive i rustfrit stål forbliver skarpe og fri for rust eller pletter i lang tid.

2 hastigheder + pulse-indstilling at vælge imellem

2 hastigheder + pulse-indstilling at vælge imellem

Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 2 hastigheder og pulse-indstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is til en lækker, kold smoothie.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

13

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

2
1

28/02/2022

Portugal

Portugal

Prático e eficaz

Solução ideal para fazer o batido mais cremoso e saudável. Qualquer que seja o preparado fica com a consistência perfeita. As suas lâminas funcionam na perfeição para picar gelo e o motor aguenta bastante tempo em potência máxima. De fácil utilização permite que, com vigilância até as crianças possam participar na preparação das refeições, bolos e bebidas. Ótimo para a utilização diária, pois torna-se fácil de limpar e garante a segurança alimentar por ter um jarro de vidro, o que me satisfaz bastante.

Fordele

Fácil utilização

Ulemper

Um pouco pesada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

22/02/2022

Portugal

Portugal

Excelentes funcionalidades

Nunca tinha tido uma liquidificadora mas esta é incrível, faço os melhores batidos que alguma vez ja provei e mais , ate bolos eu consigo bater nesta liquidificadora! Adoro , otima. Recomendaria a toda a gente que gostaria de comprar uma , esta marca é espetacular!

Fordele

É rapida , tem várias funções, bate super rapido , otimo para batidos

Ulemper

Nao vejo desvantagens algumas , eu adoro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

14/02/2022

Portugal

Portugal

Um ótimo produto para todas as famílias

A liquidificadora da Philips 3000 Series HR2291/01 não se desloca durante o seu funcionamento, não é demasiado ruidosa e, para mim, o ponto mais forte é a rapidez em que transforma o que colocamos no copo (o creme de cenoura, ficou pronto em cerca de 15 segundos, o batido de iogurte e o creme de maçã cerca de 5 segundos) e não “salpica” enquanto funciona.

Fordele

Rapidez e aveludado do produto final

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet i MAX-tilstand på forskellige opskrifter

  2. hvis betragtet som et glas på 200 ml