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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
ProBlend-system
2 l maksimal kapacitet
1,25 l effektiv kapacitet
2 hastighedsindstillinger + puls
Blenderglas
Brug ProBlend-systemet og pulseringsindstillingen til at knuse isterninger i fine stykker på blot 45 sekunder**. Perfekt til dine foretrukne kolde drikke og smoothies, og perfekt til specielle desserter.
Slidstærke knive i rustfrit stål forbliver skarpe og fri for rust eller pletter i lang tid.
Lav et bredt udvalg af drikke, og gør det muligt hurtigt at tilberede ingredienser til dine yndlingsmåltider med 2 hastigheder og pulse-indstilling at vælge imellem. Brug den til ingredienser lige fra urter, krydderier og grøntsager til at male kaffe og endda til at knuse is til en lækker, kold smoothie.
4.6
ud af 5
13
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
sandraalexs7
28/02/2022
Portugal
Del af kampagnen
Prático e eficaz
Solução ideal para fazer o batido mais cremoso e saudável. Qualquer que seja o preparado fica com a consistência perfeita. As suas lâminas funcionam na perfeição para picar gelo e o motor aguenta bastante tempo em potência máxima. De fácil utilização permite que, com vigilância até as crianças possam participar na preparação das refeições, bolos e bebidas. Ótimo para a utilização diária, pois torna-se fácil de limpar e garante a segurança alimentar por ter um jarro de vidro, o que me satisfaz bastante.
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Fácil utilização
Ulemper
Um pouco pesada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
CristinaJorge95
22/02/2022
Portugal
Del af kampagnen
Excelentes funcionalidades
Nunca tinha tido uma liquidificadora mas esta é incrível, faço os melhores batidos que alguma vez ja provei e mais , ate bolos eu consigo bater nesta liquidificadora! Adoro , otima. Recomendaria a toda a gente que gostaria de comprar uma , esta marca é espetacular!
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É rapida , tem várias funções, bate super rapido , otimo para batidos
Ulemper
Nao vejo desvantagens algumas , eu adoro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Aliana
14/02/2022
Portugal
Del af kampagnen
Um ótimo produto para todas as famílias
A liquidificadora da Philips 3000 Series HR2291/01 não se desloca durante o seu funcionamento, não é demasiado ruidosa e, para mim, o ponto mais forte é a rapidez em que transforma o que colocamos no copo (o creme de cenoura, ficou pronto em cerca de 15 segundos, o batido de iogurte e o creme de maçã cerca de 5 segundos) e não “salpica” enquanto funciona.
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Rapidez e aveludado do produto final
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Testet i MAX-tilstand på forskellige opskrifter
hvis betragtet som et glas på 200 ml