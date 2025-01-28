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HR2520/00
Blend nemt og jævnt på få sekunder
Philips Stavblender Series 3000 har en kraftfuld motor på 400 W og avanceret ProMix-blenderteknologi, så du hurtigt kan blende dine yndlingsingredienser, fra supper og smoothies til pureer og dip. Alt sammen med et let og ergonomisk design.
400 W
Bæger
Hvid
Plast
Med en kraftig 400 W motor kan du hurtigt komme igennem dine daglige blendeopgaver og opnå problemfri resultater.
Philips ProMix er udviklet i samarbejde med det prestigefyldte Stuttgart Universitet og er en unik og avanceret blendeteknologi. Med et trekantet knivdesign, der skaber en optimal strøm af ingredienser, når du blender, og sikrer, at der blendes ensartet og hurtigt gang på gang.
Den specialdesignede knivskærm har et lukket bur omkring sig for at minimere spild og beskytte dig mod enhver stænk, mens du blender.
2.8
ud af 5
5
Anmeldelser
Toothsmith
28/01/2025
United Kingdom
Washing the head
This unit is not difficult to clean as a previous reviewer has said. The cutting head detaches on an anticlockwise bayonet twist and can be washed in a sink with a washing brush or possibly dishwasher (I haven't tested that yet)
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Aleff
21/10/2022
Nederland
Bekræftet køber
onderste gedeelte kan in de vaatwasser !
jammer het heeft geen elastisch /opkrullend snoer !
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie
Eleo00
17/02/2023
United Kingdom
Dangerous to clean
I needed blender for baby food soni thought this will be alright. It works well but it's so dangerous to clean, it doesn't rinse well with just water. I had to use sponge on wooden stick to clean it below the blade as I didn't want to lose my finger. I have send it back.
Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series
Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series