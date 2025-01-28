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  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
  • Blend nemt og jævnt på få sekunder
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ProMix stavblender3000 Series

HR2520/00

2.8

| (5) Anmeldelser

Blend nemt og jævnt på få sekunder

Philips Stavblender Series 3000 har en kraftfuld motor på 400 W og avanceret ProMix-blenderteknologi, så du hurtigt kan blende dine yndlingsingredienser, fra supper og smoothies til pureer og dip. Alt sammen med et let og ergonomisk design.

Se alle fordele

Jævn og ubesværet blendning hver dag

Blend nemt og jævnt på få sekunder

  • 400 W

  • Bæger

  • Hvid

  • Plast

Robust 400 W-motor

Robust 400 W-motor

Med en kraftig 400 W motor kan du hurtigt komme igennem dine daglige blendeopgaver og opnå problemfri resultater.

Avanceret ProMix-blenderteknologi

Avanceret ProMix-blenderteknologi

Philips ProMix er udviklet i samarbejde med det prestigefyldte Stuttgart Universitet og er en unik og avanceret blendeteknologi. Med et trekantet knivdesign, der skaber en optimal strøm af ingredienser, når du blender, og sikrer, at der blendes ensartet og hurtigt gang på gang.

Anti-splash-designet holder spild på et minimum

Anti-splash-designet holder spild på et minimum

Den specialdesignede knivskærm har et lukket bur omkring sig for at minimere spild og beskytte dig mod enhver stænk, mens du blender.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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2.8

ud af 5

5

Anmeldelser

5

28/01/2025

United Kingdom

United Kingdom

Washing the head

This unit is not difficult to clean as a previous reviewer has said. The cutting head detaches on an anticlockwise bayonet twist and can be washed in a sink with a washing brush or possibly dishwasher (I haven't tested that yet)

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

21/10/2022

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

onderste gedeelte kan in de vaatwasser !

jammer het heeft geen elastisch /opkrullend snoer !

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520/00 3000-serie

17/02/2023

United Kingdom

United Kingdom

Dangerous to clean

I needed blender for baby food soni thought this will be alright. It works well but it's so dangerous to clean, it doesn't rinse well with just water. I had to use sponge on wooden stick to clean it below the blade as I didn't want to lose my finger. I have send it back.

Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

Denne anmeldelse blev foretaget for ProMix Hand blender HR2520 3000 Series

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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  • Eksperttips og inspiration.