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ProMix stavblender 3000 Series
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HR2520/00
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Kan jeg indstille min Philips-stavblender til "ON" permanent?
Kan hårde ingredienser beskadige min Philips-stavblender?
Kan jeg knuse isterninger med min Philips-stavblender?
Hvordan rengør jeg min Philips-stavblenderstav
ProMix Hand blenderBÆGER
3000 SeriesBLENDERSTAV MED KNIV
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