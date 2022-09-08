Daily Collection

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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HR2533/00
CP1374/01
CP1375/01
CP1376/01
CP1377/01
CP1378/01
CP1379/01
CP1380/01
CP1381/01
CP1382/01
CP1383/01
Intuitivt
Nemt
Kraftfuld
Den kraftige motor på 650 W sikrer effektiv blendning til dine daglige hjemmelavede måltider
De specielle bølgeformer på den nederste del af stavblenderens blenderstang garanterer, at det ikke sprøjter eller sviner, mens du blender
Med det kompakte hakketilbehør kan du nemt hakke urter, nødder, ost, chokolade og løg.
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