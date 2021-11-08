Daily Collection

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  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
  • Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap

Daily CollectionProMix-stavblender

HR2535/00

4.8
| (35) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap
Med en kraftfuld motor og et unikt ergonomisk design giver den nye stavblender dig hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap, så du nemt kan tilberede sunde og hjemmelavede måltider hver dag
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Nyd hjemmelavede og sunde måltider hver dag let og ubesværet

Hurtig og effektiv blendning med et tryk på en knap

  • Intuitivt

  • Nemt

  • Kraftfuld

Kraftig motor på 650 W

Den kraftige motor på 650 W sikrer effektiv blendning til dine daglige hjemmelavede måltider

Stænksikker knivafskærmning

Stænksikker knivafskærmning

De specielle bølgeformer på den nederste del af stavblenderens blenderstang garanterer, at det ikke sprøjter eller sviner, mens du blender

Ergonomisk design

Ergonomisk design

Det robuste og ergonomiske design er praktisk og brugervenligt

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.8

ud af 5

35

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο και εύκολο στην χρήση

Δεν πιτσιλαει και εύκολο στην χρήση. Το καλύτερο μπλέντερ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο.

πολύ σωστό τελείως ακίνδυνο. Κάνει εξαιρετική δουλεια

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Βελούδινη δύναμη

Παρασκευή σάλτσας πουρε και σούπας σε ελάχιστα λεπτά

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Daily Collection HR2531/00 Μπλέντερ χειρός ProMix

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