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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
450 W
5 hastighedsindstillinger + turbo
Cashmere/grå
Det unikke, konisk formede piskeris giver mulighed for maksimal luftindpiskning, som gør kagedejen luftig og ensartet
Den kraftige 450 W motor gør det nemt at arbejde med selv den mest genstridige dej.
De mange forskellige hastigheder giver den bedste kontrol, når du mikser dejen.
4.7
ud af 5
50
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Philips 2021
10/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar
A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.
Fordele
Muito funcional
Ulemper
Não tem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Claro_
07/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Compacta, potente e durável
Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão
Fordele
Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao
Ulemper
Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira
kzero
03/12/2021
Portugal
Del af kampagnen
Esta maquina é imbatível
Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!
Fordele
Potência e o peso.
Ulemper
não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira
Piskning af 4 æggehvider i forhold til forgænger