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  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej

5000 SeriesMixer

HR3740/00

4.7
| (50) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Effektiv miksning for klumpfri kagedej
Med Philips-mixeren kan du lave lækre og luftige kager og brød til hele familien. Den luftige, kegleformede piskning gør pisketiden kortere og dejen mere jævn. Den kraftfulde motor på 450 W gør det nemt at arbejde med selv den sejeste dej.
Se alle fordele

Op til 25 % hurtigere* med kraftig motor på 450 W

Effektiv miksning for klumpfri kagedej

  • 450 W

  • 5 hastighedsindstillinger + turbo

  • Cashmere/grå

Konisk formet piskeris for maksimal luftindpiskning

Konisk formet piskeris for maksimal luftindpiskning

Det unikke, konisk formede piskeris giver mulighed for maksimal luftindpiskning, som gør kagedejen luftig og ensartet

450 W motoreffekt til selv den mest genstridige dej

450 W motoreffekt til selv den mest genstridige dej

Den kraftige 450 W motor gør det nemt at arbejde med selv den mest genstridige dej.

5 hastighedsindstillinger giver bedre kontrol

5 hastighedsindstillinger giver bedre kontrol

De mange forskellige hastigheder giver den bedste kontrol, når du mikser dejen.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

50

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

10/12/2021

Portugal

Portugal

Muito prática, funcional gosto muito de trabalhar

A qualquer pessoa, fiquei bem servida. Tem um bater silencioso e os bolos ficam tão fofos.

Fordele

Muito funcional

Ulemper

Não tem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira

07/12/2021

Portugal

Portugal

Compacta, potente e durável

Tenho uma cozinha pequena e andava à procura de uma espécie de robô de cozinha mas compacto. Fiquei muito agradada com o produto. Tem força até para amassar a massa mais chata para fazer pão

Fordele

Fácil guardar, amassa bem a farinha para pao

Ulemper

Ter que estar sempre presente enquanto confecciona/ segurar a taça onde está a trabalhar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira

03/12/2021

Portugal

Portugal

Esta maquina é imbatível

Acreditem que já tive varias batedeiras, mas como está nunca, claras em castelo com esta "menina " é em segundos, não gastem dinheiro em outras comprem esta e não se vão arrepender...É uma Maquina de fazer bolos!

Fordele

Potência e o peso.

Ulemper

não ter suporte, mas como eu já tive outras marcas fiquei com o suporte das antigas.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 5000 HR3740/00 Batedeira

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Piskning af 4 æggehvider i forhold til forgænger