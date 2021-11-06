ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej
  • Effektiv miksning for klumpfri kagedej

5000 SeriesMixer

HR3745/00

4.9
| (34) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Effektiv miksning for klumpfri kagedej
Med Philips-mixeren kan du lave lækre og luftige kager og brød til hele familien. Den luftige, kegleformede piskning gør pisketiden kortere og dejen mere jævn. Den kraftfulde motor på 450 W gør det nemt at arbejde med selv den sejeste dej.
Se alle fordele

Op til 25 % hurtigere* med kraftig motor på 450 W

Effektiv miksning for klumpfri kagedej

  • 450 W

  • 5 hastighedsindstillinger + turbo

  • Automatisk drevet 3 l skål

  • Cashmere/grå

Konisk formet piskeris for maksimal luftindpiskning

Konisk formet piskeris for maksimal luftindpiskning

Det unikke, konisk formede piskeris giver mulighed for maksimal luftindpiskning, som gør kagedejen luftig og ensartet

450 W motoreffekt til selv den mest genstridige dej

450 W motoreffekt til selv den mest genstridige dej

Den kraftige 450 W motor gør det nemt at arbejde med selv den mest genstridige dej.

Problemfri miksning giver en luftig dej

Problemfri miksning giver en luftig dej

Skålen er designet til at passe ubesværet til de konisk formede piskeris for at give den bedste miksning.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.9

ud af 5

34

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Άψογο

Προσφέρει τη μεγαλύτερη εμπειρία για όλες τις νοικοκυρές..ιδανικό για κάθε μαγείρεμα!!!

Fordele

Γρήγορη ταχύτητα

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική αντοχή...

Δεν υπάρχουν λόγια για την ποιότητα και τη διαχρονική αξία των προϊόντων της Philips . Δε το αλλάζω με κανένα άλλο.

Fordele

Απλά εξαιρετικο

Ulemper

Κανένα

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

04/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αθάνατο προϊόν!!!

Ένα μίξερ που ούτε θυμάμαι από πότε το έχω...και τι δεν έχω φτιάξει, πόσες φορές δεν ανησύχησα μήπως πάρει φωτιά από το ζόρισμα...και όμως αυτό ακάθεκτο συνεχίζει να με βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε παρασκευή μου...θα "αποσυρθώ" εγώ και αυτό θα στέκεται αγέρωχο!!! Νομίζω πως έχει πάψει να κυκλοφορεί!!!

Fordele

Ποιότητα.

Ulemper

Δεν βρήκα κάτι.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Piskning af 4 æggehvider i forhold til forgænger