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30 dages fortrydelsesret
450 W
5 hastighedsindstillinger + turbo
Automatisk drevet 3 l skål
Cashmere/grå
Det unikke, konisk formede piskeris giver mulighed for maksimal luftindpiskning, som gør kagedejen luftig og ensartet
Den kraftige 450 W motor gør det nemt at arbejde med selv den mest genstridige dej.
Skålen er designet til at passe ubesværet til de konisk formede piskeris for at give den bedste miksning.
4.9
ud af 5
34
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Toulis91
06/11/2021
Ελλάδα
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Άψογο
Προσφέρει τη μεγαλύτερη εμπειρία για όλες τις νοικοκυρές..ιδανικό για κάθε μαγείρεμα!!!
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Γρήγορη ταχύτητα
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Gsavv723
06/11/2021
Ελλάδα
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Εξαιρετική αντοχή...
Δεν υπάρχουν λόγια για την ποιότητα και τη διαχρονική αξία των προϊόντων της Philips . Δε το αλλάζω με κανένα άλλο.
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Απλά εξαιρετικο
Ulemper
Κανένα
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Legoxst
04/11/2021
Ελλάδα
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Αθάνατο προϊόν!!!
Ένα μίξερ που ούτε θυμάμαι από πότε το έχω...και τι δεν έχω φτιάξει, πόσες φορές δεν ανησύχησα μήπως πάρει φωτιά από το ζόρισμα...και όμως αυτό ακάθεκτο συνεχίζει να με βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε παρασκευή μου...θα "αποσυρθώ" εγώ και αυτό θα στέκεται αγέρωχο!!! Νομίζω πως έχει πάψει να κυκλοφορεί!!!
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Ποιότητα.
Ulemper
Δεν βρήκα κάτι.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 5000 Series HR3745/00 Μίξερ
Piskning af 4 æggehvider i forhold til forgænger