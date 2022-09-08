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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HR3781/10
Kraftig motor med effekt på 500 W
Tilbehør til stavblender
Bæger til smart opbevaring
Bagning uden stænk og sprøjt
LED-skærm
5 hastighedsindstillinger og turbo-funktion til maksimal kontrol over mixing.
Slap af, og nyd at bage med to forberedelsestilstande, mixing og blanding i et enkelt praktisk apparat.
Kom helt ud i alle hjørner af dybe skåle, minimer stænk og sprøjt, og spar tid på rengøring med det nye langtrækkende design. Brug Soft-Start-funktionen til forsigtigt at øge kraften og undgå sprøjt.
Anmeldelser
Se DFU for yderligere oplysninger om tilbehør, der kan kommes i opvaskemaskinen.