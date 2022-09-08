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Alle serier

  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
  • 2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer

Philips 5000 SeriesKraftig håndmixer med effekt på 500 W

HR3781/10

2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer
Denne 2-i-1 håndmixer blander eller ælter selv vanskelig dej på få minutter. Kom ud i alle hjørner af dybe skåle, minimer sprøjt og rengøringstid med dette langtrækkende design og Soft Start-funktionen. Med blendertilbehør samt opbevaringsbæger.
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Designet til lang rækkevidde og mindre sprøjt

2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer

  • Kraftig motor med effekt på 500 W

  • Tilbehør til stavblender

  • Bæger til smart opbevaring

  • Bagning uden stænk og sprøjt

  • LED-skærm

5 hastighedsindstillinger og turbo-funktion til alle mixingbehov

5 hastighedsindstillinger og turbo-funktion til alle mixingbehov

5 hastighedsindstillinger og turbo-funktion til maksimal kontrol over mixing.

Tilbehør til stavblender medfølger

Tilbehør til stavblender medfølger

Slap af, og nyd at bage med to forberedelsestilstande, mixing og blanding i et enkelt praktisk apparat.

Minimer stænk og sprøjt, og reducer tid brugt på rengøring

Minimer stænk og sprøjt, og reducer tid brugt på rengøring

Kom helt ud i alle hjørner af dybe skåle, minimer stænk og sprøjt, og spar tid på rengøring med det nye langtrækkende design. Brug Soft-Start-funktionen til forsigtigt at øge kraften og undgå sprøjt.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Se DFU for yderligere oplysninger om tilbehør, der kan kommes i opvaskemaskinen.