2-i-1 effektiv og alsidig håndmixer

Denne 2-i-1 håndmixer blander eller ælter selv vanskelig dej på få minutter. Kom ud i alle hjørner af dybe skåle, minimer sprøjt og rengøringstid med dette langtrækkende design og Soft Start-funktionen. Med blendertilbehør samt opbevaringsbæger.