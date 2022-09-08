Praktisk alt-i-et apparatet: Ælt, pisk, riv og skær

Med mere end 19 forskellige funktioner, er der ingen grænse for, hvad du kan lave: Måltider, brød, saucer m.m. Brug det multi-funktionelle højkvalitetstilbehør til at hakke, purere og hakke ingredienser med S-kniv, eller skær og riv med 2-i-1-skiven. Uanset hvad du er i humør til, kan du røre, piske, ælte og mere.