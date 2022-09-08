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  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
  • Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet

Daily CollectionKompakt foodprocessor

HR7320/00

Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet
Hvis du nyder sunde, hjemmelavede måltider, men har en travl hverdag, vil du elske vores Philips Daily Compact Food Processor. Vi har udviklet denne kompakte kollektion specielt til en hektisk hverdag. Du kan hurtigt og nemt tilberede fantastiske retter.
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med vigtigt tilbehør og pladsbesparende design

Nyd hjemmelavede måltider hver dag let og ubesværet

  • 700 W

  • 19 funktioner

  • 2-i-1-skive

  • Opbevaring i skålen

Kraftig 700 W motor til nem og effektiv tilberedning

Kraftig 700 W motor til nem og effektiv tilberedning

Vores kraftige motor kan nemt håndtere mange forskellige ingredienser fra brøddej til hårde grøntsager, ost og chokolade. Den skærer og river også uden besvær.

Praktisk alt-i-et apparatet: Ælt, pisk, riv og skær

Med mere end 19 forskellige funktioner, er der ingen grænse for, hvad du kan lave: Måltider, brød, saucer m.m. Brug det multi-funktionelle højkvalitetstilbehør til at hakke, purere og hakke ingredienser med S-kniv, eller skær og riv med 2-i-1-skiven. Uanset hvad du er i humør til, kan du røre, piske, ælte og mere.

Hurtig forberedelse med stort påfyldningsrør til minimal udskæring

Hurtig forberedelse med stort påfyldningsrør til minimal udskæring

Hurtig forberedelse med stort påfyldningsrør, så du skal bruge minimal tid på udskæring.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

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