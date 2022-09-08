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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
HR7320/00
700 W
19 funktioner
2-i-1-skive
Opbevaring i skålen
Vores kraftige motor kan nemt håndtere mange forskellige ingredienser fra brøddej til hårde grøntsager, ost og chokolade. Den skærer og river også uden besvær.
Med mere end 19 forskellige funktioner, er der ingen grænse for, hvad du kan lave: Måltider, brød, saucer m.m. Brug det multi-funktionelle højkvalitetstilbehør til at hakke, purere og hakke ingredienser med S-kniv, eller skær og riv med 2-i-1-skiven. Uanset hvad du er i humør til, kan du røre, piske, ælte og mere.
Hurtig forberedelse med stort påfyldningsrør, så du skal bruge minimal tid på udskæring.
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