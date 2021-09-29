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  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
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  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
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  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
  • Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder

Viva CollectionKompakt foodprocessor

HR7510/10

4.4
| (165) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produkt

1 pris

Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder
Hvis du nyder sunde, hjemmelavede måltider, vil du elske vores Philips Viva Compact Food Processor. Vi har udviklet denne kollektion specielt til en hektisk hverdag. Du kan hurtigt tilberede fantastiske retter, selv når de indeholder de hårdeste ingredienser.
Se alle fordele

Fantastiske resultater med selv de sværeste ingredienser

Sund hjemmelavet mad, ubegrænsede muligheder

  • 800 W

  • 29 funktioner

  • 2-i-1-skive

  • Citruspresser

Kraftig 800W motor til nem og effektiv tilberedning

Vores kraftige motor kan nemt håndtere mange forskellige ingredienser fra brøddej, hårde grøntsager, ost og chokolade. Den skærer og river også uden besvær.

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

PowerChop-teknologi for optimal hakkeydeevne

PowerChop-teknologi er en kombination af knivens form, skærevinkel, og inderskålen, som giver et optimalt hakkeresultat af både bløde og hårde ingredienser. Den er også perfekt til at lave puréer og blande kagedej!

Alt-i-et-apparatet: Ælt, pisk, riv, snit og lav juice

Med mere end 29 forskellige funktioner, er der ingen grænser for, hvad du kan lave: måltider, brød, saucer, juice og mere. Brug det multi-funktionelle kvalitetstilbehør til at hakke, purere og skære ingredienser (S-kniv), eller riv og skær (2-i-1-skive). Uanset, hvad du er i humør til!

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image VRS_AWARD-1679621

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

165

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produkt

29/09/2021

Sverige

Sverige

Produkten är lätt att använda.

Snygg, behändig och gör sitt jobb. Lätt att diska.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7510/10 Kompakt matberedare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7510/10 Kompakt matberedare

24/07/2025

Deutschland

Deutschland

sehr gut

Die Maschine ist sehr gut aber ich bekomme die Schneidescheibe nicht auf die vorgesehene Welle sondern nur die Raspelseite.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine

02/01/2022

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Das Produkt ist vielseitig, und funktioniert sehr

Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Es ist !eicht zu reinigen und die Aufbewahrung des Zubehör ist gut gelöst.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.