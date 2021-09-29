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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
800 W
29 funktioner
2-i-1-skive
Citruspresser
Vores kraftige motor kan nemt håndtere mange forskellige ingredienser fra brøddej, hårde grøntsager, ost og chokolade. Den skærer og river også uden besvær.
PowerChop-teknologi er en kombination af knivens form, skærevinkel, og inderskålen, som giver et optimalt hakkeresultat af både bløde og hårde ingredienser. Den er også perfekt til at lave puréer og blande kagedej!
Med mere end 29 forskellige funktioner, er der ingen grænser for, hvad du kan lave: måltider, brød, saucer, juice og mere. Brug det multi-funktionelle kvalitetstilbehør til at hakke, purere og skære ingredienser (S-kniv), eller riv og skær (2-i-1-skive). Uanset, hvad du er i humør til!
Priser
4.4
ud af 5
165
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produkt
Sessan78
29/09/2021
Sverige
Produkten är lätt att använda.
Snygg, behändig och gör sitt jobb. Lätt att diska.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7510/10 Kompakt matberedare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7510/10 Kompakt matberedare
Sonnenblume301
24/07/2025
Deutschland
sehr gut
Die Maschine ist sehr gut aber ich bekomme die Schneidescheibe nicht auf die vorgesehene Welle sondern nur die Raspelseite.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine
Ksie
02/01/2022
Deutschland
Bekræftet køber
Das Produkt ist vielseitig, und funktioniert sehr
Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Es ist !eicht zu reinigen und die Aufbewahrung des Zubehör ist gut gelöst.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Viva Collection HR7530/10 Kompakte Küchenmaschine