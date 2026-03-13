Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Madtilberedning
Alle serier
Viva Collection Kompakt foodprocessor
Support
HR7510/10
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor
SORT SKÅLDEL
SORT LÅG TIL SKÅL
HVIDT LÅG TIL SKÅL
HVID SKÅLDEL
PRESSEKEGLE TIL CITRUSPRESSER
SI TIL CITRUSPRESSER
GLASLÅG SORT
Knivenhed
Forseglingsring I
Nedstopper
Knivenhed til hakker
Blenderskål
blenderlåg
Redskabsholder til foodprocessor
Piskeskive
Rive- og snitteskive
Ælteblad
Målebæger
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig