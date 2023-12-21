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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
1300 W
Kompakt 4-i-1-design
3,4 L skål
Automatiske ét-tryks-knapper
Dobbelt metalballonpiskeris kombineret med den automatiske ét-tryks-knap skaber luftige æggehvider (op til 600 % volumenforøgelse) og perfekt flødeskum (op til 200 % volumenforøgelse). Aldrig før har det været nemmere at tilberede delikate desserter!
Sammen med den kraftige motor former denne metaldejkrog hurtigt en dejkugle af ingredienserne. Når dejen formes, ælter den innovative dejkrog med den rette kraft og effekt, således at du kan bage de mest velsmagende brød.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Joannaal
21/12/2023
Ελλάδα
Bekræftet køber
Έρωτας απλά!!
Παρά πολύ ικανοποιημένη είμαι. Απίστευτο στις ζύμες ο πολύ κόφτης εξαιρετικός! Γερή κατασκευή!! Αξίζει τα λεφτά του!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή
Ekstraudstyr er ikke tilgængeligt på alle markeder.