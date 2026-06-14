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HS740 Blade RefillUdskiftning af elektriske skærhoveder

HS740/15

4.6

| (376) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt

Tæt barbering, skånsom mod huden

Head Shaver Pro-udskiftningsskær består af selvslibende 36 ComfortCut-skær fremstillet af svensk stål. Udskift dem hver 6. måned, og få din shaver tilbage på 100 % ydeevne. HS740-skær passer til HS5980-, HS7980- og HS9980-shavere.

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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

Kompatible produkter

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-shaver med ComfortCut-skær

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Premium shaver med eksklusivt tilbehør

HS9980/15

Fra verdens førende brand inden for elektrisk barbering*

Tæt barbering, skånsom mod huden

  • Autentisk original Philips

  • Passer til HS5980, HS7980, HS9980

  • ComfortCut-skær

  • Anti-korroderende barberingssystem

Fra verdens førende brand inden for elektrisk barbering*

Fra verdens førende brand inden for elektrisk barbering*

Philips Head Shaver Pro er designet til en tæt barbering, der også føles behagelig på huden. Dette er det perfekte værktøj til dem, der ønsker at se skarpe ud, føle sig selvsikre og skabe deres eget udtryk.

Glat og skånsom barbering med ComfortCut-skær

Glat og skånsom barbering med ComfortCut-skær

Få en tæt og behagelig barbering med denne Philips-shaver. Den elektriske shavers 36 ComfortCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau for at give dig et glat og ensartet resultat.

Fremstillet af svensk kirurgisk stål

Fremstillet af svensk kirurgisk stål

Philips Head shaver Pro-blade er fremstillet af svensk kirurgisk stål, der er korrosionsbestandigt og hudvenligt

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

376

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

14/06/2026

Danmark

Danmark

God og hurtig barbering

Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!

Fordele

Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti

Ulemper

Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Dato for brug 2026-06-11

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Dato for brug 2026-06-11

07/05/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Awesome shaver !!!!

That shaver i the best which I was using until now !!! Definitely awesome device for saving head !!!

Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør

Dato for brug 2026-04-01

Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør

Dato for brug 2026-04-01

23/03/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Barber super godt

Super effektive og grundig barbering til hovedet. Dens fleksible barberingshoveder følger hovets form rigtig godt. Den har også en god lang barberingstid efter opladning – så meget tilfreds med den.

Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Dato for brug 2025-02-23

Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid

Dato for brug 2025-02-23

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  1. Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024. 

  1. Kilde Euromonitor International Limited, detailsalg, ifølge kategoridefinition for kropsshavere, data fra 2024, forskning gennemført i oktober 2024.