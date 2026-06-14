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Dette produkt
Head Shaver Pro 5000 Series
Essential-shaver med ComfortCut-skær
639,00 kr
HS740 Blade Refill
Udskiftning af elektriske skærhoveder
299,00 kr
639,00 kr.
639,00 kr.
360° fleksibelt hoved
ComfortCut-skær
PowerAdapt-sensor
Ergonomisk design
Philips Head Shaver Pro 5000 Series er designet til en tæt barbering, der også føles behagelig på huden. Dette er det perfekte værktøj til dem, der ønsker at se skarpe ud, føle sig trygge og skabe deres eget udtryk.
Den fuldt fleksible enhed kan drejes 360° for at følge hovedets konturer og opnå optimal hudkontakt selv på vanskelige områder. Derved undgås kraftigt tryk, der kan forårsage ubehag og irritation.
Få en tæt og behagelig barbering med denne Philips-shaver. Den elektriske shavers 36 ComfortCut-skær klipper hvert hår lige over hudniveau for at give dig et glat og ensartet resultat.
Ny
4.6
ud af 5
304
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
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14/06/2026
Danmark
God og hurtig barbering
Første gang jeg har brugt en barbermaskine til hovedet. Jeg fik en ubehagelig reaktion i nakken da jeg trykkede alt for hårdt. Efter en uges tid med barbering i 1-2 dages intervaller har jeg ingen problemer mere. Huden skal lige vænne sig til det og det skal du også :) Jeg anbefaler helt nybegyndere at købe en tube Panthenol creme som skal påføres i nakken ummidelbart efter barbering. Efter 1-2 uger vil det ikke være nødvændigt mere. Bare vær forsigtig i nakken. Barberingen er hurtig og effektiv. Det tager mig omkring 2-3 minutter hver anden dag. Batteriet holder i lang tid og skålen man får med til at rense produktet virker også godt, men man skal stadig skylle efter under vandhanen. 5 års garanti er også rigtig lækkert!
Fordele
Hurtig tæt barbering, lang batteritid, 5 års garanti
Ulemper
Man skal passe lidt på i nakken med ikke at trykke for hårdt, glider ikke optimalt på tør hud
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Date of Use 2026-06-11
Tomasino6699
07/05/2026
Danmark
Bekræftet køber
Awesome shaver !!!!
That shaver i the best which I was using until now !!! Definitely awesome device for saving head !!!
Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør
Date of Use 2026-04-01
Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premium shaver med eksklusivt tilbehør
Date of Use 2026-04-01
metz_dk
23/03/2026
Danmark
Bekræftet køber
Barber super godt
Super effektive og grundig barbering til hovedet. Dens fleksible barberingshoveder følger hovets form rigtig godt. Den har også en god lang barberingstid efter opladning – så meget tilfreds med den.
Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Denne anmeldelse blev foretaget for Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Avanceret shaver med 90 minutters driftstid
Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024.
Kilde Euromonitor International Limited, detailsalg, ifølge kategoridefinition for kropsshavere, data fra 2024, forskning gennemført i oktober 2024.
2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet