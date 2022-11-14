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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit

2000 SeriesLuftfugter

HU2718/10

4.5

| (97) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

Mærk forskellen

Fyld dit hjem med behagelig, ren luft. NanoCloud-teknologien fugter uden hvidt støv eller våde pletter og opnår op til 99 % færre bakterier (1). De intelligente sensorer og den jævne luftfordeling sørger for en ideel luftfugtighed i hele rummet.

Se alle fordele

Fugter tør luft og justerer automatisk

Mærk forskellen

  • Fugter rum op til 32 m²

  • 200 ml/t befugtningshastighed

  • Op til 99 % færre bakterier

  • Automatiske luftfugtighedsindstillinger

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)

Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. NanoClouds ultrafine tåge kan ikke ses med øjet og er ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere. (1)

Effektiv i rum op til 32 m2 (3)

Effektiv i rum op til 32 m2 (3)

3 blæserhastigheder og automatiske indstillinger giver den ydeevne og komfort, du vælger. Med en effekt på op til 200 ml/t fugter den effektivt ethvert rum på op til 32 m2. (2,3)

Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet

Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet

En 360-graders diffuser fordeler den befugtede luft jævnt i hele rummet. Den ultrafine NanoCloud-damp opnår større spredning og forhindrer overmætning, så der opnås effektiv befugtning, især i større rum.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

97

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

14/11/2022

Sverige

Sverige

Utmärkt fuktare!

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag fick den här produkten i en del av Philips produkttest. Den har varit väldigt bra och smidig att använda. Väldigt lätt att komma igång med den och efter det har det varit väldigt lätt att ändra om inställningar för den så den fungerar som jag vill. Den är tyst och fuktar upp rummet väldigt smidigt. Den är bra i att man kan ändra inställningar i hur mycket man vill att den ska fukta och hur länge den ska vara igång. Liten, smidig, tyst, och lätt att använda, och fuktuar otroligt bra.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000-serien HU2718/10 Luftfuktare

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000-serien HU2718/10 Luftfuktare

10/11/2022

Sverige

Sverige

Super luftrenare/luftfuktare

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag är väldigt nöjd över denna produkt. Den är tyst och stör mig inte alls när den är på. Det är dessutom skönt med en automatisk funktion så man inte behöver tänka på den. Jag uppskattar också den stora vattentanken. Designen är ju otroligt fin som ni ser, passar perfekt i lägenheten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000-serien HU2718/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000-serien HU2718/10 Luftfuktare

08/11/2022

Sverige

Sverige

Man märker resultat direkt!

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Jag är väldigt nöjd med den här luftfuktaren! Den här tiden på året blir luften snabbt torr inomhus och du behöver inte ha denna igång länge innan du märker resultat. Det är lätt att ställa in vilken luftfuktighet du vill ha på displayen och du ser vad den ligger på just nu. Jag tycker min hud och mina ögon börjat klia mindre, luften känns bättre eftersom den har ett filter och min Strandkastanj har äntligen slutat tappa blad! Mycket enkel att använda, enkel att fylla på med vatten utan spill och enkel att förstå. Den är även tyst och stör inte det minsta, jag gillar den automatiska inställningen mest eftersom den själv håller koll på nuvarande luftfuktighet och vilken effekt som behövs. Sist men inte minst är den väldigt snygg!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000-serien HU2718/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000-serien HU2718/10 Luftfuktare

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium

  2. (2) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Starttemperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 2 % RF

  3. (3) Beregnet ved hjælp af AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baseret på befugtningsevnen, testet i henhold til GB/T 23332-2018 i et tredjepartslaboratorium

  4. (4) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.

  6. (6) Beregnet ud fra en 2 liters fuld vandtank, der kører ved hastighed ét med en befugtningshastighed på 130 ml/t.