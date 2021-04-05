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  • HU4813; PDP; ONLINE;ROW
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  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif
  • HU4813; RFT; ONLINE;ROW
  • HU4813 PC 01.tif
  • HU4813; TEC; ONLINE;ROW
  • HU4813; ABM; Retail; CN
  • HU4813; F; Retail;ROW
  • HU4813; PDP; ONLINE;ROW
  • Find your model number - export Philips Series 2000 Air humidifier HU4813/10
  • HU4813; PUP; PRINT; ROW
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 Air humidifier
  • HU4813 PC 03.tif
  • HU4813 EB 10.tif

Series 2000Luftfugter

HU4813/10

4.2

| (531) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Træk vejret ubesværet, sov trygt

Fyld dit hjem med behagelig, ren luft. NanoCloud-teknologien fugter uden hvidt støv eller våde pletter og opnår op til 99 % færre bakterier (1). De intelligente sensorer og den jævne luftfordeling sørger for en ideel luftfugtighed i hele rummet.

Se alle fordele

Fugter tør luft og justerer automatisk

Træk vejret ubesværet, sov trygt

  • Befugter rum op til 44 m²

  • 300 ml/t befugtningshastighed

  • Op til 99 % færre bakterier

  • Automatiske luftfugtighedsindstillinger

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)

Op til 99 % færre bakterier med NanoCloud-teknologi (1)

Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. NanoClouds ultrafine tåge kan ikke ses med øjet og er ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere. (1)

Effektiv i rum op til 44 m2 (3)

Effektiv i rum op til 44 m2 (3)

3 blæserhastigheder og automatiske indstillinger giver den ydeevne og komfort, du vælger. Med en effekt på op til 300 ml/t fugter den effektivt ethvert rum på op til 44 m2. (2,3)

Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet

Jævn, effektiv cirkulation i hele rummet

En 360-graders diffuser fordeler den befugtede luft jævnt i hele rummet. Den ultrafine NanoCloud-damp opnår større spredning og forhindrer overmætning, så der opnås effektiv befugtning, især i større rum.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

531

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

05/04/2021

Sverige

Sverige

Apparaten går från morgon till kväll utan problem

Enkel att använda, tystgående och fuktar mitt rum på 25 kvadrat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

14/12/2020

Sverige

Sverige

Value for Money

I usually use it for my bedroom and best to run it for few hours before you go to sleep. I bought this for my kid as doctor recommended to have a humidifier for home due to heating in winters. I am satisfied with the quality of the product so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4813/10 Luftfuktare

07/02/2020

Sverige

Sverige

Motverkar torr hud vinterhalvåret

Den motsvarar mina förväntningar, dock klarar den bara av att ge RH 45 % i ett av mina två rum. Måste skaffa en till för mitt andra rum.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4816/10 Luftfuktare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series HU4816/10 Luftfuktare

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium

  2. (2) Testet af GB/T 23332-2018 i et uafhængigt laboratorium. Starttemperatur på 23 ± 2 °C og relativ luftfugtighed på 30 ± 2 % RF

  3. (3) Beregnet ved hjælp af AHAM HU-1-2016 paragraf 7.3 baseret på befugtningsevnen, testet i henhold til GB/T 23332-2018 i et tredjepartslaboratorium

  4. (4) Aflejring af mineraler på møbler er blevet testet af et tredjepartslaboratorium i en periode på 3 timer i henhold til DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testet af GB 21551.3-2010 i et tredjepartslaboratorium. Ozon, flygtige organiske forbindelser, PM10 og UV-intensitet er under grænsen.

  6. (6) Beregnet ud fra en 2 liters fuld vandtank, der kører med hastighed ét med en befugtningshastighed på 150 ml/t.