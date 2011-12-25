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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
Pakke med 2 stk.
Philips Sonicares patenterede Gum Protection-system tilpasser børstetrykket, så det forbliver optimalt
Rengør synlige tandoverflader, mens Active Tip når ind til vanskeligt tilgængelig plak mellem tænderne.
4.5
ud af 5
75
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Dinna
25/12/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
30/08/2011
Sverige
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden
Kmjnhh123
14/07/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
What I Needed
I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads
Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads