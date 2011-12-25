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  • Udskiftningsbørster med Double Cleaning Action
  • Udskiftningsbørster med Double Cleaning Action

Udgået

SensiflexSonicare-børstehoveder

HX2012

4.5
| (75) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Udskiftningsbørster med Double Cleaning Action
Ekstra børstehoveder (pakke med 2 stk.) til elektrisk Philips Sonicare Sensiflex-tandbørste HX2012/30
Se alle fordele

Sonicare-børstehoveder

Udskiftningsbørster med Double Cleaning Action

  • Pakke med 2 stk.

Gum Protection System

Gum Protection System

Philips Sonicares patenterede Gum Protection-system tilpasser børstetrykket, så det forbliver optimalt

Rengør synlige tandoverflader

Rengør synlige tandoverflader

Rengør synlige tandoverflader, mens Active Tip når ind til vanskeligt tilgængelig plak mellem tænderne.

Naturligt hvidere tænder

Naturligt hvidere tænder

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

75

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

2
1

25/12/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

30/08/2011

Sverige

Sverige

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare-borsthuvuden

14/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

What I Needed

I needed more toothbrush head's for my toothbrush, so this is for my toothbrush model.

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

Denne anmeldelse blev foretaget for Sensiflex HX2012 Sonicare Brush heads

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