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30 dages fortrydelsesret
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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX3603/01
HX360CB
Sonicare-teknologi
Klistermærker, som kan tilpasses
Gratis Sonicare for Kids-app
Blide pulserende bevægelser når dybt mellem tænderne og langs tandkødsranden. Så børn får den bedst mulige børstning af deres tænder, mens de stadig er ved at lære at børste.
Børstehovederne er specielt designet til at hjælpe børn med at få en grundig børstning, mens de lærer at børste. Der medfølger et kompakt børstehoved. Børstehoveder i standardstørrelse sælges separat.
Den særlige Design a Pet-version leveres med genanvendelige klistermærker, så børn kan forvandle deres tandbørste til nye dyrefigurer. Lad os gøre børstning til en sjov del af deres dag!
4.7
ud af 5
45
Anmeldelser
95%
anbefaler dette produkt
Marichenbeezi
22/09/2025
Deutschland
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Wow
Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.
Fordele
Personalisierung Super Putzleistung
Ulemper
Keine
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Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
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KleinMimi
18/09/2025
Deutschland
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Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!
Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!
Fordele
Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung
Ulemper
Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit
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caro.rdmn
18/09/2025
Deutschland
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Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!
Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!
Fordele
Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)
Ulemper
-
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Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.