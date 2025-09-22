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Philips Sonicare For Kids Design a Pet EditionElektrisk tandbørste

HX3603/01

HX360CB

4.7
| (45) Anmeldelser | 95% anbefaler dette produkt
Hjælper børn med at forebygge huller
Hjælp med at opbygge sunde børstevaner med Sonicare for Kids. Den er sikker og skånsom mod voksende tænder samt tandkød og hjælper med at forebygge huller. Vores særlige Design a Pet-version leveres med sjove klistermærker til børn.
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

En underholdende måde at opbygge varige, sunde vaner

Hjælper børn med at forebygge huller

  • Sonicare-teknologi

  • Klistermærker, som kan tilpasses

  • Gratis Sonicare for Kids-app

Sonicare-teknologi hjælper med at forebygge huller

Sonicare-teknologi hjælper med at forebygge huller

Blide pulserende bevægelser når dybt mellem tænderne og langs tandkødsranden. Så børn får den bedst mulige børstning af deres tænder, mens de stadig er ved at lære at børste.

Børstehoveder er specielt designet til børn

Børstehoveder er specielt designet til børn

Børstehovederne er specielt designet til at hjælpe børn med at få en grundig børstning, mens de lærer at børste. Der medfølger et kompakt børstehoved. Børstehoveder i standardstørrelse sælges separat.

Skab dit eget personlige design med sjove, genanvendelige klistermærker

Skab dit eget personlige design med sjove, genanvendelige klistermærker

Den særlige Design a Pet-version leveres med genanvendelige klistermærker, så børn kan forvandle deres tandbørste til nye dyrefigurer. Lad os gøre børstning til en sjov del af deres dag!

Tekniske specifikationer

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4.7

ud af 5

45

Anmeldelser

95%

anbefaler dette produkt

3
2

22/09/2025

Deutschland

Deutschland

Wow

Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.

Fordele

Personalisierung Super Putzleistung

Ulemper

Keine

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Denne anmeldelse blev foretaget for For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste

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18/09/2025

Deutschland

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Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!

Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!

Fordele

Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung

Ulemper

Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit

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18/09/2025

Deutschland

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Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!

Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!

Fordele

Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)

Ulemper

-

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 