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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX3641/02
HX364W3
Sonicare-teknologi
QuadPacer og SmarTimer
Slankt, ergonomisk design
14-dages batterilevetid
Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.
Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.
Sonicare-tandbørsten giver dig en grundig rensning uden at være hård mod dine tænder og dit tandkød. Blide, men kraftige soniske vibrationer giver en enestående rensning og er samtidig skånsom mod dine tænder og dit tandkød.
4.4
ud af 5
365
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Henrik, DK
12/04/2026
Danmark
Simple and great!
Have had far more expensive electrical toothbrushes and this does the job just as good.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste
Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste
Netsrot
30/05/2024
Sverige
Bekræftet køber
Det bästa som hänt mina tänder
Min tandläkare rekommenderade mig att välja HX3641/11 Sonisk eltandborste. Ett val som jag är mycket nöjd med, jag har inte varit så fin i munne sedan jag hadde mjölktänder.
Fordele
Fäscht och rent snabbt och enkelt
Ulemper
Naj
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste
10/05/2026
United Kingdom
Bekræftet køber
It Works!
It works my teeth feel cleaner and with no effort!
Fordele
Cleans Teeth!
Ulemper
Battery life could be longer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-04-15
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-04-15
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
sammenlignet med manuel tandbørste for sundere tænder og tandkød
Individuelle resultater kan variere
Data i arkiv
baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling