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NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

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  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
  • Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*

UV SanitizerUV-sanitizer

HX6907/01

HX6160D

4.6
| (22) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt
Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*
Få mere ro i sindet ved at holde dine Sonicare-børstehoveder rene med vores specialudviklede UV-rensningsteknologi. Den dræber op til 99 % af bakterier og vira* uden brug af kemikalier.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

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Dræber op til 99 % af bakterier og vira*

Hjælper med at dræbe bakterier og baciller på børstehoveder*

  • UV-rensningsteknologi

  • Renser 2 børstehoveder**

  • Renser uden kemikalier

  • Oplader 1 tandbørste***

Børstehovederne er omgivet af et rensende lys

Børstehovederne er omgivet af et rensende lys

Omgiv dine børstehoveder med rensende lys: UV-renserens reflektor spreder rensende lys rundt om hele den øverste del af børstehovederne for at opnå det bedste resultat.

Renser dine børstehoveder** med et tryk på en knap

Renser dine børstehoveder** med et tryk på en knap

Tryk én gang på knappen for at aktivere UV-renseren.

Slukker automatisk efter 10 minutters rensning

Slukker automatisk efter 10 minutters rensning

Enkel og sikker: UV-renseren slukker automatisk efter 10 minutter.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.6

ud af 5

22

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

19/04/2021

Italia

Italia

Bekræftet køber

E' ottimo

Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

12/01/2021

Italia

Italia

Prodotto molto buono

GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.

Fordele

Facile da usare ,non occupa troppo spazio

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

08/01/2021

Italia

Italia

Buon prodotto

Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Til brug med InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) og Premium Plaque Control (C3)).

  2. kan bruges med alle børstehoveder til voksne, der klikkes på