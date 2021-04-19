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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
HX6907/01
HX6160D
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
UV-rensningsteknologi
Renser 2 børstehoveder**
Renser uden kemikalier
Oplader 1 tandbørste***
Omgiv dine børstehoveder med rensende lys: UV-renserens reflektor spreder rensende lys rundt om hele den øverste del af børstehovederne for at opnå det bedste resultat.
Tryk én gang på knappen for at aktivere UV-renseren.
Enkel og sikker: UV-renseren slukker automatisk efter 10 minutter.
4.6
ud af 5
22
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Killer67
19/04/2021
Italia
Bekræftet køber
E' ottimo
Diciamo che trovo la testina pulita e igienizzata pronta per l'uso
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Andreeanicoleta
12/01/2021
Italia
Del af kampagnen
Prodotto molto buono
GIUDIZIO PERSONALE Mi sono trovato molto bene con il prodotto sia per le dimensioni sia per la sua funzionalità, molto utile in questo periodo. Tra i suoi punti forti c'è anche la facilità d'utilizzo che permette di essere adatto ad ogni tipo di persone.
Fordele
Facile da usare ,non occupa troppo spazio
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Syria89
08/01/2021
Italia
Del af kampagnen
Buon prodotto
Molto semplice da usare. Dà più sicurezza nell'igienizzazione dello spazzolino e molto utile anche la base di ricarica.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for UV Sanitizer HX6907/01 Igienizzatore UV
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
H.A., E-Coli, S Mutans; HSV-1. Til brug med InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) og Premium Plaque Control (C3)).
kan bruges med alle børstehoveder til voksne, der klikkes på