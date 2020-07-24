HX6483/52
Renere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.
Mærk forskellen ved en skånsom rengøring med vores tryksensor, hvor den fjerner op til 10 gange mere plak end en almindelig tandbørsteSe alle fordelene
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Sonisk elektrisk tandbørste
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Med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet får du vores bedste dybderens. Med bløde, fleksible sider følger børstehårene konturen af hver eneste tands overflade, hvilket giver 4 gange bedre overfladekontakt** og fjerner op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå*.
Det kan godt være, at patienterne ikke kan mærke, at de børster for hårdt, men deres tandbørste kan godt. Hvis dine patienter går for hårdt til tandkødet, udsender tandbørsten en pulserende lyd for at minde dem om, at de skal slappe lidt af.
Uanset om du ønsker at fokusere på at fjerne plak eller på at få tandkødet sundt, også på sigt, har denne børste en tilstand for dig: Clean-tilstanden giver overlegen rensning, mens Gum Care-tilstanden tilføjer et ekstra minuts børstning med reduceret kraft til skånsom massering af dit tandkød.
En mikrochipteknologi, der registrerer og synkroniserer smart-børstehovedet med smart-håndtaget. Smart-håndtaget og smart-børstehovedet er en stærk kombination, der gør det muligt at sende påmindelser om udskiftning.
Alle børstehoveder slides med tiden. Men det har vi allerede tænkt på: Vores smarte børstegenkendelsesteknologi registrerer, hvor længe patienterne har brugt deres børstehoved, og hvor hårdt de har børstet. Når det er tid til at udskifte det, fortæller en lampe på håndtaget dem det. På den måde kan de være sikre på, at deres børstehoved altid fungerer godt og gør et fremragende stykke arbejde.
Man skal lige vænne sig til noget nyt. Derfor giver vores nemme startprogram dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.
Vores QuadPacer informerer patienterne, når de har brugt et passende stykke tid på at børste hver del af munden, mens vores Smartimer-funktion fortæller dem, når de har børstet i de anbefalede to minutter.
Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.
Strøm
Tekniske specifikationer
Design og finish
Service
Brugervenlig
Medfølgende dele
Renseydelse
Indstillinger
Smart sensorteknologi
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