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    • Renere tænder. Nænsomhed er nøgleordet. Renere tænder. Nænsomhed er nøgleordet. Renere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Sonisk elektrisk tandbørste

      HX6483/52

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Renere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

      Mærk forskellen ved en skånsom rengøring med vores tryksensor, hvor den fjerner op til 10 gange mere plak end en almindelig tandbørste

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      ProtectiveClean 4700
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      ProtectiveClean 4700

      Sonisk elektrisk tandbørste

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      Renere tænder. Nænsomhed er nøgleordet.

      Fjerner op til 10 gange mere plak end en almindelig tandbørste

      • Indbygget tryksensor
      • 2 rengøringsindstillinger
      • 1 x BrushSync-funktion
      Øget overfladekontakt for at eliminere plak

      Øget overfladekontakt for at eliminere plak

      Med C3 Premium Plaque Control-børstehovedet får du vores bedste dybderens. Med bløde, fleksible sider følger børstehårene konturen af hver eneste tands overflade, hvilket giver 4 gange bedre overfladekontakt** og fjerner op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå*.

      En høflig påmindelse om at lette trykket

      En høflig påmindelse om at lette trykket

      Det kan godt være, at patienterne ikke kan mærke, at de børster for hårdt, men deres tandbørste kan godt. Hvis dine patienter går for hårdt til tandkødet, udsender tandbørsten en pulserende lyd for at minde dem om, at de skal slappe lidt af.

      Rense- og tandkødshygiejnetilstand

      Rense- og tandkødshygiejnetilstand

      Uanset om du ønsker at fokusere på at fjerne plak eller på at få tandkødet sundt, også på sigt, har denne børste en tilstand for dig: Clean-tilstanden giver overlegen rensning, mens Gum Care-tilstanden tilføjer et ekstra minuts børstning med reduceret kraft til skånsom massering af dit tandkød.

      Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

      Tilslutter smart børstehåndtag og smarte børstehoveder

      En mikrochipteknologi, der registrerer og synkroniserer smart-børstehovedet med smart-håndtaget. Smart-håndtaget og smart-børstehovedet er en stærk kombination, der gør det muligt at sende påmindelser om udskiftning.

      Patienter får mest muligt ud af deres børstehoveder

      Patienter får mest muligt ud af deres børstehoveder

      Alle børstehoveder slides med tiden. Men det har vi allerede tænkt på: Vores smarte børstegenkendelsesteknologi registrerer, hvor længe patienterne har brugt deres børstehoved, og hvor hårdt de har børstet. Når det er tid til at udskifte det, fortæller en lampe på håndtaget dem det. På den måde kan de være sikre på, at deres børstehoved altid fungerer godt og gør et fremragende stykke arbejde.

      En god måde at vænne sig til ens nye tandbørste

      En god måde at vænne sig til ens nye tandbørste

      Man skal lige vænne sig til noget nyt. Derfor giver vores nemme startprogram dig mulighed for en nænsom, gradvist stigende børstestyrke de første 14 gange, du bruger din nye tandbørste.

      Tilskyndelse til at børste grundigt

      Tilskyndelse til at børste grundigt

      Vores QuadPacer informerer patienterne, når de har brugt et passende stykke tid på at børste hver del af munden, mens vores Smartimer-funktion fortæller dem, når de har børstet i de anbefalede to minutter.

      Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

      Philips Sonicares avancerede soniske teknologi

      Philips Sonicares avancerede soniske teknologi sender vand ind mellem tænderne, og dens børstebevægelser opløser plak og fjerner det, så du opnår en grundig daglig tandbørstning.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        110-220 V

      • Tekniske specifikationer

        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        Op til 2 uger
        Batteri
        Genopladelig
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W
        Batteritype
        Litiumion

      • Design og finish

        Farve
        Hvid mint

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Håndtagskompatibilitet
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus
        Børstetid
        Op til 2 uger

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 ProtectiveClean
        Børstehoveder
        • 1 C3 Premium Plaque Control
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W2c Optimal White kompakt
        Rejsetaske
        Hårdt rejseetui
        Oplader
        1

      • Renseydelse

        Performance
        Fjerner op til 10 gange mere plak*
        Sundhedsmæssige fordele
        Bidrager til at reducere huller
        Hastighed
        Op til 62.000 børstebevægelser/min.
        Timer
        Quadpacer og Smartimer
        Trykfeedback
        Håndtaget vibrerer for at alarmere brugeren

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag
        Gum Care
        Masserer forsigtigt tandkødet

      • Smart sensorteknologi

        Påmindelse om at udskifte BrushSync
        • Hav altid styr på, hvornår
        • børstehoveder skal udskiftes
        Tryksensor
        Udsender en alarm, hvis du trykker for hårdt med børsten

      Badge-D2C

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      • Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
      • * sammenlignet med DiamondClean

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