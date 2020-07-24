Patienter får mest muligt ud af deres børstehoveder

Alle børstehoveder slides med tiden. Men det har vi allerede tænkt på: Vores smarte børstegenkendelsesteknologi registrerer, hvor længe patienterne har brugt deres børstehoved, og hvor hårdt de har børstet. Når det er tid til at udskifte det, fortæller en lampe på håndtaget dem det. På den måde kan de være sikre på, at deres børstehoved altid fungerer godt og gør et fremragende stykke arbejde.