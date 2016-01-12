ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Primært anvendt foto
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Produktlivsstil
  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Primært anvendt foto
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emotionel fordel
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Produktlivsstil

Udgået

Philips Sonicare AirFlossInterdental - genopladelig

HX8111/02

3.7

| (774) Anmeldelser

Philips AirFloss - en nemmere måde at bruge tandtråd på

Hvis man ikke bruger tandtråd, fanger man ikke de bakterier, som samles mellem tænderne og forårsager infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss renser du mellem tænderne på bare 60 sekunder. Det er helt enkelt: Bare peg og tryk. AirFloss fjerner op til 99 % mere plak mellem tænderne end en manuel tandbørste.<br><br>AirFloss får karakter 4 ud af 5 stjerner på eReviews.dk og er belønnet med designpriserne reddot Design Award 2012. “enkelt og hurtigt – der er altså ingen undskyldninger for ikke at få rengjort mellem tænderne" skriver eReviews.dk.

Se alle fordele

Rent mellem tænderne på 60 sekunder. Test i 60 dage!

Philips AirFloss - en nemmere måde at bruge tandtråd på

  • Genopladelig

  • med 1 mundstykke

Microburst-teknologi gør rent med et tryk på en knap

Microburst-teknologi gør rent med et tryk på en knap

Microburst-teknologi bruger et hurtigt pust med trykluft og mikroskopiske vanddråber til at rense dybt mellem tænderne, hvor tandbørsten ikke kan nå

Enkel brug med én knap: Så let som at klikke med musen

Enkel brug med én knap: Så let som at klikke med musen

Enkel brug med én knap for nem rengøring på 60 sekunder.

Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå

Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå

Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Find reservedele eller tilbehør

Gå til reservedele og tilbehør

Dele og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

774

Anmeldelser

12/01/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

god ved paradentose

virkelig god ved paradentose. Hjælper utrolig meget behagelig at anvende

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig

18/04/2021

Norge

Norge

Bekræftet køber

Funker

Valgte denne da jeg føler tenna blir rene og at funksjonen er bedre en roterende.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart

Dato for brug 2020-04-18

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart

Dato for brug 2020-04-18

05/01/2017

Sverige

Sverige

Reklamation

Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. I sammenligning med almindelig tandbørstning alene