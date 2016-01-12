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Udgået
HX8111/02
Philips AirFloss - en nemmere måde at bruge tandtråd på
Hvis man ikke bruger tandtråd, fanger man ikke de bakterier, som samles mellem tænderne og forårsager infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss renser du mellem tænderne på bare 60 sekunder. Det er helt enkelt: Bare peg og tryk. AirFloss fjerner op til 99 % mere plak mellem tænderne end en manuel tandbørste.<br><br>AirFloss får karakter 4 ud af 5 stjerner på eReviews.dk og er belønnet med designpriserne reddot Design Award 2012. “enkelt og hurtigt – der er altså ingen undskyldninger for ikke at få rengjort mellem tænderne" skriver eReviews.dk.
Genopladelig
med 1 mundstykke
Microburst-teknologi bruger et hurtigt pust med trykluft og mikroskopiske vanddråber til at rense dybt mellem tænderne, hvor tandbørsten ikke kan nå
Enkel brug med én knap for nem rengøring på 60 sekunder.
Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå
3.7
ud af 5
774
Anmeldelser
carsten57
12/01/2016
Danmark
Bekræftet køber
god ved paradentose
virkelig god ved paradentose. Hjælper utrolig meget behagelig at anvende
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig
OlafA
18/04/2021
Norge
Bekræftet køber
Funker
Valgte denne da jeg føler tenna blir rene og at funksjonen er bedre en roterende.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart
Dato for brug 2020-04-18
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart
Dato for brug 2020-04-18
Grodan
05/01/2017
Sverige
Reklamation
Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
I sammenligning med almindelig tandbørstning alene