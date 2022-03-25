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07
d
Dage
21
h
Timer
45
m
Minutter
44
s
Sekunder
Opladning af Sonicare-tandbørster
Denne opladeenhed er kompatibel med de fleste elektriske Philips Sonicare-tandbørster og AirFloss-enheder.
HX6322/12
HX6352/11
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX3410AG
HX3411/01
HX642A
HX6481/50
HX960U
HX9641/01
HX683J
HX6836/24
Hvid
Europæiske lande
Ledningslængde: 95 cm
2 ben
Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.