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Philips SonicareAirFloss HX8111/12 Sonicare AirFloss

HX8111/12

3.7
| (774) Anmeldelser
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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

774

Anmeldelser

12/01/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

god ved paradentose

virkelig god ved paradentose. Hjælper utrolig meget behagelig at anvende

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig

18/04/2021

Norge

Norge

Bekræftet køber

Funker

Valgte denne da jeg føler tenna blir rene og at funksjonen er bedre en roterende.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart

05/01/2017

Sverige

Sverige

Reklamation

Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!

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