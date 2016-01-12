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Udgået
HX8111/12
3.7
ud af 5
774
Anmeldelser
carsten57
12/01/2016
Danmark
Bekræftet køber
god ved paradentose
virkelig god ved paradentose. Hjælper utrolig meget behagelig at anvende
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental - genopladelig
OlafA
18/04/2021
Norge
Bekræftet køber
Funker
Valgte denne da jeg føler tenna blir rene og at funksjonen er bedre en roterende.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Interdental – oppladbart
Grodan
05/01/2017
Sverige
Reklamation
Hej! Det här är min tredje på mindre än två år. Jag är mycket nöjd med funktionen men inte med livslängden. Livslängden är en katastrof. Den tredje som nu helt slutat att fungera köpte jag på Media Markt i Nacka den 1augusti 2016. Jag åker till Media Markt i morgon och reklamerar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8111/02 Rent mellan tänderna på 60 sek!