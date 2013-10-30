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Udgået

Philips Sonicare AirFlossInterdental - genopladelig

HX8255/02

3.4

| (131) Anmeldelser

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss den nemmeste måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak, hvor tandbørsten ikke kan nå.

Se alle fordele

Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

  • Med 3 mundstykker

  • 1 mundstykkeholder

  • Rejseetui

En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

Fjerner mere plak mellem tænderne

Fjerner mere plak mellem tænderne

Renser hele munden på kun 30 sekunder

Renser hele munden på kun 30 sekunder

Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.4

ud af 5

131

Anmeldelser

30/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Easy to use.

Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

10/09/2023

Deutschland

Deutschland

Das beste

Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade

Fordele

Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.

Ulemper

Gibt keine

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Dato for brug 2021-09-10

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Dato for brug 2021-09-10

05/08/2018

Deutschland

Deutschland

Ade Zahnseide

Nach den ersten Tagen der Benutzung bin ich restlos begeistert. Mein Zahnfleischbluten beim Zähneputzen (seit 1 Jahr ...) war nach 4 Tagen AirFloss mit Mundspühllösung verschwunden... Auch die Anwendung ist Kinderleicht. Das Pulsieren erschreckt am Anfang, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Hoffe, dass sie lange hält. Wird wohl mein ständiger Begleiter (nach jedem Essen) werden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

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  1. end manuel tandbørstning alene