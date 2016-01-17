Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
HX9342/02
Hvidere og sundere tænder resten af livet
Sonicares bedste blegning med vores mest elegante Philips Sonicare elektriske tandbørste. Skift til Sonicare.
5 indstillinger
2 børstehoveder
Fjerner op til 7 gange mere plak fra områder, der er svære at nå, end en manuel tandbørste.
Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.
Denne Philips Sonicare-tandbørste bleger tænderne mere end 2 gange bedre end en manuel tandbørste på kun 1 uge. Fjerner op til 100% flere pletter, så du får hvidere tænder på blot 1 uge.
4.0
ud af 5
77
Anmeldelser
Budvar
17/01/2016
Danmark
Bekræftet køber
Nyt, anderledes og absolut positivt
Efter mere end 10 år med eltandbørste af et andet fabrikat, overrasker Philips med et lydsvagt og ganske anderledes produkt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste
Jaerpen
14/03/2017
Sverige
Bekræftet køber
Funkar utmärkt
Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Samm
28/10/2016
Sverige
Älskar tandborsten
Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand