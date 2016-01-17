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Udgået

Philips Sonicare DiamondCleanSonisk eltandbørste

HX9342/02

4

| (77) Anmeldelser

Hvidere og sundere tænder resten af livet

Sonicares bedste blegning med vores mest elegante Philips Sonicare elektriske tandbørste. Skift til Sonicare.

Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Elektrisk tandbørste giver Sonicares bedste blegning

Hvidere og sundere tænder resten af livet

  • 5 indstillinger

  • 2 børstehoveder

Fjerner op til 7x mere plak end en manuel tandbørste

Fjerner op til 7x mere plak end en manuel tandbørste

Fjerner op til 7 gange mere plak fra områder, der er svære at nå, end en manuel tandbørste.

Giver sundere tandkød på blot to uger

Giver sundere tandkød på blot to uger

Den elektriske Philips Sonicare-tandbørste giver optimal rengøring mellem tænderne og langs tandkødsranden for forbedret tandkødssundhed på bare to uger.

Bleger tænderne mere end 2x bedre end en manuel tandbørste

Bleger tænderne mere end 2x bedre end en manuel tandbørste

Denne Philips Sonicare-tandbørste bleger tænderne mere end 2 gange bedre end en manuel tandbørste på kun 1 uge. Fjerner op til 100% flere pletter, så du får hvidere tænder på blot 1 uge.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

77

Anmeldelser

17/01/2016

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Nyt, anderledes og absolut positivt

Efter mere end 10 år med eltandbørste af et andet fabrikat, overrasker Philips med et lydsvagt og ganske anderledes produkt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Sonisk eltandbørste

14/03/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Funkar utmärkt

Har andvänt Sonicare i lite mer än en månad och andvänder den morgon och kväll och då funkar den i ca 3 veckor innan laddning. En utmärkt ren känsla på tänderna

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

28/10/2016

Sverige

Sverige

Älskar tandborsten

Fantastisk tandborste som ger en ren känsla varje gång!! Jag kommer inte ihåg hur jag borstade tänderna innan, nu blir det rent mellan tänderna också och jag behöver inte använda lika mycket tandtråd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9342/02 Laddningsbar sonisk eltandborste

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand