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Gratis fragt fra 300 DKK
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Udgået
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HX9342/02
Udgået
Kan jeg bruge min Sonicare-oplader sammen med andre tandbørster?
Hvordan registrerer jeg min Sonicare-tandbørste?
Hvilke børstetilstande har min Sonicare-tandbørste?
Hvordan oplader jeg min Sonicare-tandbørste?
I hvilke lande er Sonicare-appen tilgængelig?
Hvordan skifter jeg intensitetsindstillinger på min Sonicare-tandbørste?
Hvorfor er der et mellemrum mellem mit børstehoved og håndtaget?
Hvordan rengør jeg min Philips Sonicare-tandbørste?
Hvordan tilknytter jeg min tandbørste til Sonicare-appen?
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