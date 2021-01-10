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NYHED Den næste generation af DiamondClean

Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder

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  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
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  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet
  • Hvidere og sundere tænder resten af livet

Udgået

Philips Sonicare DiamondCleanSonisk eltandbørste

HX9362/67

4.3
| (3246) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Hvidere og sundere tænder resten af livet
Eltandbørsten Philips Sonicare DiamondClean hjælper dig med at få hvidere tænder på bare en uge. Den fjerner op til 7 gange mere plak end en manuel tandbørste. Med det lange, smalle børstehoved er det let at komme til, også længst tilbage i munden. Unik glasoplader og eksklusivt rejseetui med USB-oplader medfølger. Test i 60 dage!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Eltandbørsten Philips Sonicare DiamondClean får top karaktter 5 ud af 5 stjerner på PriceRunner.dk Blog. Den har også vundet reddot Design Award (2012) og iF Design Award (2012).&lt;br>
Se alle fordele
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Hvidere tænder. Hvidt prisbelønnet design.

Hvidere og sundere tænder resten af livet

  • 5 indstillinger

  • 2 børstehoveder

  • Glasoplader

  • USB-rejseoplader

Et hvidere smil på 1 uge med vores DiamondClean-børstehoved*

Et hvidere smil på 1 uge med vores DiamondClean-børstehoved*

Klik vores DiamondClean-børstehoved på for nænsomt, men effektivt at fjerne pletter på overfladen. Tætsiddende centrale børstehår til fjernelse af pletter arbejder hårdt for at gøre dit smil dobbelt så hvidt på bare 7 dage.*

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.

Giver sundere tandkød på blot 2 uger*

Giver sundere tandkød på blot 2 uger*

Med optimal rensning fra FlexCare bliver tandkødet sundere på 2 uger*. Fjernelse af op til 7 gange mere plak langs tandkødskanten i forhold til en manuel tandbørste* vil give dig det sundeste smil.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.3

ud af 5

3246

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

10/01/2021

Danmark

Danmark

knaldgod tandbørste

jeg valgte tandbørsten på grund af hastighed og at den kunne lave hvide tænder. Et minus er at jeg synes at den er for glat at holde ved under tandbørstningen.

Fordele

effektivitet

Ulemper

alt for glat at holde ved

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9352/04 Hvidere tænder på 1 uge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9352/04 Hvidere tænder på 1 uge

10/02/2018

Danmark

Danmark

Super Tandbørste

Der er den bedste tandbørste der er på markede - giver super rene tænder

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste

21/07/2017

Danmark

Danmark

Super produkt

Har været bruger af Sonicare EL-Tandbørste siden Oktober 1999 og har ALDRIG haft problemer med hverken tandkød eller tænder. Jeg er super glad for denne den nyeste version med rejselader - så fedt! Niels

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand