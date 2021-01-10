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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
5 indstillinger
2 børstehoveder
Glasoplader
USB-rejseoplader
Klik vores DiamondClean-børstehoved på for nænsomt, men effektivt at fjerne pletter på overfladen. Tætsiddende centrale børstehår til fjernelse af pletter arbejder hårdt for at gøre dit smil dobbelt så hvidt på bare 7 dage.*
Tætsiddende børstehår af høj kvalitet fjerner op til 7 x mere plak end en manuel tandbørste.
Med optimal rensning fra FlexCare bliver tandkødet sundere på 2 uger*. Fjernelse af op til 7 gange mere plak langs tandkødskanten i forhold til en manuel tandbørste* vil give dig det sundeste smil.
4.3
ud af 5
3246
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Fifi12
10/01/2021
Danmark
knaldgod tandbørste
jeg valgte tandbørsten på grund af hastighed og at den kunne lave hvide tænder. Et minus er at jeg synes at den er for glat at holde ved under tandbørstningen.
Fordele
effektivitet
Ulemper
alt for glat at holde ved
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9352/04 Hvidere tænder på 1 uge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9352/04 Hvidere tænder på 1 uge
lotte0812
10/02/2018
Danmark
Super Tandbørste
Der er den bedste tandbørste der er på markede - giver super rene tænder
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste
Niels55
21/07/2017
Danmark
Super produkt
Har været bruger af Sonicare EL-Tandbørste siden Oktober 1999 og har ALDRIG haft problemer med hverken tandkød eller tænder. Jeg er super glad for denne den nyeste version med rejselader - så fedt! Niels
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for DiamondClean HX9372/04 Sonisk eltandbørste
Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024.
baseret på to perioder af to-minutters børstetid om dagen, i rensningstilstand