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Udgået
Støjreduktion Pro+
Naturlig, balanceret lyd
Eksklusivt læderdesign
38 timers afspilningstid
Fra lyd til materialer er disse trådløse over-ear-hovedtelefoner med lukket bagside skabt til musikalsk fordybelse. Uanset hovedets størrelse eller form giver de bløde ørepuder i viskoelastisk skum en perfekt pasform, og musikken sættes på pause, når du tager hovedtelefonerne af.
De perfekt justerede enheder i disse certificerede hovedtelefoner med lyd i høj opløsning leverer en smukt balanceret lyd - uanset om ANC er tændt eller slukket. Bassen er stram og effektfuld uden at overdrive. Mellemtonefrekvenser er fyldige og jævne. De høje frekvenser er fyldt med detaljer.
Lyt ved den perfekte lydstyrke, uanset hvor du befinder dig. Den adaptive støjreduktion bruger én ekstern mikrofon og én intern mikrofon til at bortfiltrere uønskede lyde, så du kan fordybe dig helt. Opmærksomhedstilstanden bringer dig tilbage til virkeligheden, når det er nødvendigt.
Priser
3.6
ud af 5
87
Anmeldelser
BobIsYourUncle
14/09/2021
Norge
Excellent sound with bass
Surprised how good it sounds with bluetooth, no need for wire. And the bass is the best I've heard. Tip: In order to use Aptx HD for Android make sure you are in developer mode and choose codec before you pair your speaker (eventually delete pairing first). You cannot use the headphone app since it forces standard Aptx.
Fordele
Bluetooth sound quality. Bass.
Ulemper
None.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L3 Trådløse hodetelefoner
Telhirion
19/11/2022
Sverige
Excellent!
The headphones is just fantastic! They sound amazing with whatever type of music you play. The build feels premium and the call sound is really nice to. Im just in love with them!
Fordele
The sound and the build quality
Ulemper
Would like a full fold.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L3 Trådlösa over-ear-hörlurar
JB2022
14/12/2022
United Kingdom
Del af kampagnen
Such good headphones
I absolutely love these headphones! Firstly I love the style and they are so comfortable to wear. They come in a smart case which protects them in my backpack! They were super easy to connect to my phone and the noise cancelling is next level! I highly recommend
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L3 Over-ear wireless headphones
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Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.