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Udgået
LPL32X1
Se bedre, arbejd bedre
Philips' ultratynde, genopladelige LED-inspektionslampe er et perfekt værktøj til hurtig inspektion. 180° fleksibel, højkvalitets LED-lyskilde fjerner alle skygger. Dens 360° drejekrog og stærke magnet giver et håndfrit arbejdsmiljø.
LED af høj kvalitet
110 lm fuld lysstyrke/ 55 lm Eco
Nyt 180° fleksibelt design
Ultratynd og i lommestørrelse
RCH5 LED-inspektionslampen har et fleksibelt lampehoved, som kan vippes op til 180° og sikre, at du opdager selv de mindste detaljer.
Den justerbare udtrækskrog giver dig mulighed for at hænge denne professionelle arbejdslampe op og lader dig have begge hænder fri til at udføre dit arbejde.
De professionelle arbejdslamper fra Philips indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle, der kan overvinde mørket. det 6500 K hvide lys er designet til at optimere klarhed og synsfelt og forbedrer også den visuelle komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under arbejdet.
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