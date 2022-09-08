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Udgået

LED Inspection lampsGenopladelig kompakt RCH5-lampe

LPL32X1

Se bedre, arbejd bedre

Philips' ultratynde, genopladelige LED-inspektionslampe er et perfekt værktøj til hurtig inspektion. 180° fleksibel, højkvalitets LED-lyskilde fjerner alle skygger. Dens 360° drejekrog og stærke magnet giver et håndfrit arbejdsmiljø.

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Kompakt, genopladelig LED-arbejdslampe

Se bedre, arbejd bedre

  • LED af høj kvalitet

  • 110 lm fuld lysstyrke/ 55 lm Eco

  • Nyt 180° fleksibelt design

  • Ultratynd og i lommestørrelse

Lampehoved, der kan vippes 180° og giver maksimal fleksibilitet

Lampehoved, der kan vippes 180° og giver maksimal fleksibilitet

RCH5 LED-inspektionslampen har et fleksibelt lampehoved, som kan vippes op til 180° og sikre, at du opdager selv de mindste detaljer.

360° justerbar udtrækskrog

360° justerbar udtrækskrog

Den justerbare udtrækskrog giver dig mulighed for at hænge denne professionelle arbejdslampe op og lader dig have begge hænder fri til at udføre dit arbejde.

Overvind mørket med blødt naturligt lys

De professionelle arbejdslamper fra Philips indeholder kraftfulde LED'er, der sikrer et intenst hvidt lys og en lysstærk, bred stråle, der kan overvinde mørket. det 6500 K hvide lys er designet til at optimere klarhed og synsfelt og forbedrer også den visuelle komfort, så du ikke bliver træt i øjnene under arbejdet.

Tekniske specifikationer

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