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11086U2500CX
11086U2500CX
Pæretype: PS24W/PSX24W
LED-pære med direkte montering
Kompakt design
6000 K køligt hvidt lys
Antal pærer: 2
Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er ren barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer, der er udstyret med pærer af typerne PS24W og PSX24W, og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*.
Philips Ultinon Access LED-pærer er designet til at give en bedre lysstråle end halogenpærer i et kompakt, universelt design. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysmængde som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt og bruger mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejene, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre mere sikkert.
Teknologisk avancerede lyskilder fra Philips har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters ydeevne afhænger af deres kompatibilitet med kravene i nutidens bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilismes barske forhold og vil ikke forstyrre driften af andre køretøjskomponenter.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering overholder gældende lokale lovkrav. Pærerne må ikke bruges på offentlige veje
I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for H4, H7. Kan variere afhængigt af bilmodel og pæretype.
2 års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik.