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Car lightsLED-HL [≈H3]

11336U2510C2

11336U2510C2

3.8
| (256) Anmeldelser
Match farver med din stil
Skift bilens forlygter til Philips Ultinon Classic LED, og oplev varmen fra klassisk halogenbelysning samt LED'ernes ydeevne! Disse pærer, der er nemme at montere, betyder, at du nu kan opgradere til LED'er uden besvær!*
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Klassiske varme hvide LED-pærer

Match farver med din stil

  • Pæretype: H3

  • LED-pære med direkte montering

  • Kompakt design

  • 6000 K køligt hvidt lys

  • Antal pærer: 2

Nyd det klassiske, varme hvide lys på 3500K

Nyd det klassiske, varme hvide lys på 3500K

Opgrader dine forlygter uden at gå på kompromis med dit look! Philips Ultinon Classic LED-pærer udsender et elegant, varmt hvidt lys, der kan sammenlignes med andre halogenforlygter, hvilket giver din bil et tidløst udseende. Tilpas farverne til dine andre forlygter, mens du nyder godt af den forbedrede lysstyrke fra LED'erne. Oplev den perfekte blanding af klassisk stil og moderne teknologi.

Højere lysstyrke giver høj sigtbarhed**

Højere lysstyrke giver høj sigtbarhed**

Philips Ultinon Classic LED-pærer er designet til at udsende en højtydende lysstråle sammenlignet med halogenpærer i et kompakt, universelt format. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysmængde som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen** betydeligt med lavere energiforbrug. Philips Ultinon Classic LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejen, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre sikkert.

plug-and-play-installation

plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Classic LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Classic LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Ikke i overensstemmelse med ECE R37-regulativerne. Kun til terrænkørsel.

  2. I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for H4, H7. Kan variere afhængigt af bilmodel og pæretype.

  3. 2 års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.