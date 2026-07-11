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LUM11342U2510C2/10
11342U2510
11342U2510C2
Pæretype: H4, H19
klart og varmt hvidt lys på 3500K
+80 % højere lysstyrke
LED-pære, der er nem at montere
Antal pærer: 2
Opgrader dine forlygter uden at gå på kompromis med dit look! Philips Ultinon Classic LED-pærer udsender et elegant, varmt hvidt lys, der kan sammenlignes med andre halogenforlygter, hvilket giver din bil et tidløst udseende. Tilpas farverne til dine andre forlygter, mens du nyder godt af den forbedrede lysstyrke fra LED'erne. Oplev den perfekte blanding af klassisk stil og moderne teknologi.
Philips Ultinon Classic LED-pærer er designet til at udsende en højtydende lysstråle sammenlignet med halogenpærer i et kompakt, universelt format. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysmængde som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt med lavere energiforbrug. Med op til 80 % ekstra lysstyrke** giver Philips Ultinon Classic LED-pærer bilister bedre udsyn på vejen, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre sikkert.
Med Philips Ultinon Classic LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Classic LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ikke i overensstemmelse med ECE R37-regulativerne. Kun til terrænkørsel.
Sammenlignet med lovens mindstekrav til halogenpærer.
2 års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.