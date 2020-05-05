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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
9 værktøjer til både ansigt og hår
Selvslibende skæreblade
Op til 60 minutters driftstid
Skylbart tilbehør
De selvslibende stålskær på denne trimmer til ansigt og krop er forstærket med jern og hærdet for maksimal styrke. Dette resulterer i skær, der forbliver lige så skarpe som første dag. Ingen rust. Ingen brug for olie.
Philips Multigroom 3000 alt-i-én-hårklipper leveres med ni tilbehørsdele, der er designet til praktisk styling af dit ansigtshår og til at klippe dit hår.
Anvend trimmeren uden kam for rene, skarpe linjer til både skæg og hår. Du kan også klikke skæg- eller hårkammene fast, hvis du vil have forskellige længder, når du styler.
Priser
4.2
ud af 5
706
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
kvsp
05/05/2020
Danmark
Bekræftet køber
Super handy
Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.
Fordele
Lille og handy
Ulemper
Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår
Cutshisownhair
12/11/2019
Norge
It does what I expected
This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår
Walpen
23/11/2021
Sverige
Bekræftet køber
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår