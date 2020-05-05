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  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling
  • Ét værktøj, nem og effektiv styling

All-in-One Trimmer 3000 Series7-i-1-trimmer

MG3930/15

4.2
| (706) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Ét værktøj, nem og effektiv styling
Designet til alsidighed og effektivitet. Med 7 tilbehørsdele, selvslibende stålskær, der giver langvarig præcision, og afrundede spidser til blidere trimning giver trimmeren dig alsidighed, så den effektivt kan klare alle dine plejebehov.
Se alle fordele

Til ansigt, hår og krop

Ét værktøj, nem og effektiv styling

  • Skær med afrundede spidser

  • Selvslibende skær

  • Oplader LED

  • Justerbare kamme (3-7 mm)

7-i-1-trimmer

7-i-1-trimmer

Vores trimmer leveres med 7 stk. værktøj, så du kan trimme og style dit ansigtshår og klippe dit hår.

Det perfekte skæg – nemt og præcist

Det perfekte skæg – nemt og præcist

Trimmerens skær og skægkamme skaber rene, lige linjer, så du nemt kan få det perfekte look.

Klip dit hår, lige som du vil have det

Klip dit hår, lige som du vil have det

Sæt hårklipperkammen på, og vælg mellem de forskellige længdeindstillinger, så du derhjemme nemt kan vedligeholde frisure.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.2

ud af 5

706

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

05/05/2020

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super handy

Rigtig god, lille, handy maskine. Jeg kunne dog godt have tænkt mig, at tænd/ sluk knappen var på den anden side. Den virker for lille til, at trimme et helt hår. Den er rigtig fin til kanten i nakke og ved ørerne samt bakkenbarter.

Fordele

Lille og handy

Ulemper

Tænd/ sluk knap på den "forkerte" side.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansigt og hår

12/11/2019

Norge

Norge

It does what I expected

This product does what I expected it to do. It has a nice number of options and is easy to use and adjust. I am very pleased with this unit and would buy it again if didn't have it now. Well made and solid, like I expect from a Philips.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikt og hår

23/11/2021

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

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