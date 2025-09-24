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Multigroom series 5000 9-i-1, grooming kit til ansigt og hår
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MG5720/15
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Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Beardtrimmer series 5000Præcisionstrimmer
A00390 strømadapter
Skægkam 2 mm
Skærenhed
MultigroomSkægkam 1 mm
Multigroom Hårkam, 12 mm
MultigroomJusterbar skægkam
MultigroomHårkam 9 mm
MultigroomKropskam 3 mm
MultigroomKam 16 MM
All-in-One-Trimmer/MultigroomNæse- og ørehårstrimmer
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Min Philips-næsehårstrimmer fungerer ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
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