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  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
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  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision
  • Styling med ultimativ præcision

Multigroom series 700018-i-1, grooming kit til ansigt, hår og krop

MG7770/15

4.4
| (1779) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt

1 pris

Styling med ultimativ præcision
Philips 18-i-1 Multitrimmer gør det nemt at skabe din egen personlige stil. Du kan gøre alt fra at trimme og style forskellige skægstile, fjerne næse- og ørehår til at pleje kropshåret på de mest sarte områder samt klippe dig selv hjemme. Denne serie multigroomere er udstyret med Philips mest avancerede klippeteknik for en hurtig og jævn klipning hver gang. Den har også et særligt tilbehør til intimbarbering, som er skånsomt, også når du trimmer de mest sarte områder, samt et luksuriøst skal-opbevaringsetui. Desuden er den helt vandtæt, så du kan bruge den under bruseren.
Se alle fordele

18-i-1-trimmer for overlegen alsidighed

Styling med ultimativ præcision

  • 18 værktøjer til ansigt, hår og krop

  • Vores bedste skæreevne

  • Op til 5 timers driftstid

  • Kan anvendes under bruseren

Maksimal præcision med 2x flere skær

Maksimal præcision med 2x flere skær

Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som på første dag.

18 tilbehør til ansigt, hår og krop

18 tilbehør til ansigt, hår og krop

Alt-i-et-trimmeren har forskellige tilbehørsdele, som kan anvendes til at klippe hår, trimme og style skæg, fjerne næse- og ørehår samt trimme kropshår.<br>

Trimmer til skæg, hår og krop

Trimmer til skæg, hår og krop

Skæreelementer i metal for lang holdbarhed. Anvend trimmeren uden kam for rene, skarpe linjer til både skæg og hår eller til at trimme kropshår. Du kan også klikke skæg-, hår- eller kropskammene fast, hvis du vil have forskellige længder, når du styler.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612372

Anmeldelser

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4.4

ud af 5

1779

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

26/06/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Virkelig godt køb !

Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000

Date of Use 2026-04-05

13/01/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Phillips 7000 all in one

Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃

Fordele

nem at bruge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

13/05/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.

Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.