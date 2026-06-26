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Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
18 værktøjer til ansigt, hår og krop
Vores bedste skæreevne
Op til 5 timers driftstid
Kan anvendes under bruseren
Denne alt-i-én-hårtrimmer har avanceret DualCut-teknologi for at opnå maksimal præcision. Den leveres med dobbelte skær og er designet til at forblive lige så skarp som på første dag.
Alt-i-et-trimmeren har forskellige tilbehørsdele, som kan anvendes til at klippe hår, trimme og style skæg, fjerne næse- og ørehår samt trimme kropshår.<br>
Skæreelementer i metal for lang holdbarhed. Anvend trimmeren uden kam for rene, skarpe linjer til både skæg og hår eller til at trimme kropshår. Du kan også klikke skæg-, hår- eller kropskammene fast, hvis du vil have forskellige længder, når du styler.
Priser
4.4
ud af 5
1779
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produkt
Muggeberg
26/06/2026
Danmark
Bekræftet køber
Virkelig godt køb !
Den er helt fantastisk , kan bruges til alt omkring klip . Opladning holder længe og utrolig driftsikker- man kan mærke det er kram .
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7920/15 Series 7000
Date of Use 2026-04-05
Brutus1206
13/01/2026
Danmark
Bekræftet køber
Phillips 7000 all in one
Nem at bruge og giver et flot resultat. Ligger godt i hånden. Tænd og sluk knappen kunne måske sidde anderledes. Kommer til at slukke for maskinen. 😃
Fordele
nem at bruge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Den skæggede
13/05/2025
Danmark
Bekræftet køber
Perfekt multi-trimmer med alle muligheder.
Fungerer bare perfekt! Rigtig god idé med at opdele de forskellige trimmerhoveder i den medfølgende beholder, men burde måske været lavet af et andet materiale end pap. Lav det gerne i genanvendt plast så holder det både bedre og længere 😁!
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000
Denne anmeldelse blev foretaget for All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000