To skuffer, dobbelt så mange muligheder

Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket sikrer at din mad er sprød, mør og perfekt tilberedt hver gang. Den timer dit måltid, så to retter er klar til servering på samme tid. Nyd smagfuld og sund madlavning med en stor skuffe til hovedretter i familiestørrelse og en mindre skuffe til tilbehør eller enkeltportioner.