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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
NA352/00
To skuffer i forskellige størrelser
Synkroniseret madlavning
Kopifunktion
Kopifunktion
Rapid Air-teknologi
Sig farvel til brændt eller utilstrækkeligt tilberedt mad. Vores patenterede design sikrer optimal varmecirkulation, der ikke kun går rundt om maden, men også trænger ind i den, hvilket resulterer i sprød, mør og jævnt tilberedt mad hver gang.
Oplev alsidigheden i vores Dual Basket airfryer. Den store bakke er perfekt til hovedretter, pommes frites og dine yndlingsretter, mens den mindre bakke er velegnet til tilbehør som grøntsager og snacks.
Airfryeren har en timerfunktion, der automatisk synkroniserer tilberedningstiderne i begge bakker, så al din mad er klar til servering på samme tid - et komplet måltid med et tryk på en knap.
Anmeldelser
Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en traditionel frituregryde.
Test udført på pølser i venstre kurv sammenlignet med traditionelle konvektionsovne.
Test udført på pølser i venstre kurv sammenlignet med traditionelle konvektionsovne.