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  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder
  • To skuffer, dobbelt så mange muligheder

AirfryerAirfryer med to kurve

NA352/00

To skuffer, dobbelt så mange muligheder
Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket sikrer at din mad er sprød, mør og perfekt tilberedt hver gang. Den timer dit måltid, så to retter er klar til servering på samme tid. Nyd smagfuld og sund madlavning med en stor skuffe til hovedretter i familiestørrelse og en mindre skuffe til tilbehør eller enkeltportioner.
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To forskellige retter klar på samme tid med synkroniseret tilberedning.

To skuffer, dobbelt så mange muligheder

  • To skuffer i forskellige størrelser

  • Synkroniseret madlavning

  • Kopifunktion

  • Kopifunktion

  • Rapid Air-teknologi

Sprøde og jævnt tilberedte måltider med Rapid Air Technology

Sprøde og jævnt tilberedte måltider med Rapid Air Technology

Sig farvel til brændt eller utilstrækkeligt tilberedt mad. Vores patenterede design sikrer optimal varmecirkulation, der ikke kun går rundt om maden, men også trænger ind i den, hvilket resulterer i sprød, mør og jævnt tilberedt mad hver gang.

To skuffer, to størrelser

To skuffer, to størrelser

Oplev alsidigheden i vores Dual Basket airfryer. Den store bakke er perfekt til hovedretter, pommes frites og dine yndlingsretter, mens den mindre bakke er velegnet til tilbehør som grøntsager og snacks.

Synkroniseringsfunktion

Synkroniseringsfunktion

Airfryeren har en timerfunktion, der automatisk synkroniserer tilberedningstiderne i begge bakker, så al din mad er klar til servering på samme tid - et komplet måltid med et tryk på en knap.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en traditionel frituregryde.

  2. Test udført på pølser i venstre kurv sammenlignet med traditionelle konvektionsovne.

  3. Test udført på pølser i venstre kurv sammenlignet med traditionelle konvektionsovne.