2 kurve/2 størrelser til alle måltider

Airfryer på 9 liter med 2 kurve og dampfunktion: En skuffe på 6 liter til hovedretter, pommes frites og livretter og en skuffe på 3 liter til tilbehør og snacks. Den kan indeholde op til 1100 g pommes frites, 1600 g grøntsager eller 12 kyllingelår. Den store kurv rummer også til en hel kylling på 1,2 kg