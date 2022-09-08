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Alle serier

  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp
  • Vores første dobbeltkurv med damp

5000 SeriesAirfryer med to kurve

NA552/00

Vores første dobbeltkurv med damp
To kurve til stegning, bagning, ristning og grilning, hvor den ene også kan bruges til dampning. Nyd perfekt tilberedte måltider med RapidAir Plus- og Air Steam-teknologi
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Tilbered 2 separate ingredienser, klar samtidigt

Vores første dobbeltkurv med damp

  • Sprød og mør, op til 90 % mindre fedt

  • Damp, og få mør, lækker tekstur

  • Airfry/damp for ens resultater uden brændemærker

  • Ingen ophobning af fedt med damprens

Sprød og ensartet tilberedt til perfektion med op til 90 % mindre fedt ¹

Sprød og ensartet tilberedt til perfektion med op til 90 % mindre fedt ¹

RapidAir Plus-teknologi med unikt stjerneformet design cirkulerer varm luft omkring og gennem maden med hurtigere luftstrøm og sikrer ensartet tilberedning indvendigt og på ydersiden for at skabe velsmagende hjemmelavede måltider.

2 kurve/2 størrelser til alle måltider

2 kurve/2 størrelser til alle måltider

Airfryer på 9 liter med 2 kurve og dampfunktion: En skuffe på 6 liter til hovedretter, pommes frites og livretter og en skuffe på 3 liter til tilbehør og snacks. Den kan indeholde op til 1100 g pommes frites, 1600 g grøntsager eller 12 kyllingelår. Den store kurv rummer også til en hel kylling på 1,2 kg

Færdiggør dine retter samtidigt

Færdiggør dine retter samtidigt

Synkroniser automatisk tilberedningstider i de 2 kurve, så måltiderne er klar på samme tid

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. ¹ Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde

  2. ² Uafhængig laboratoriemåling, baseret på indhold af C-vitamin i broccoli.

  3. ³ For at opnå det bedste resultat skal du bruge damprensningsfunktionen i den store kurv i 15 minutter efter hver brug.

  4. ⁴ Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved hjælp af damp- og airfryer-funktionen i forhold til kun airfryer-funktionen

  5. ⁵ Ekstern smagstest med 30 airfryer-brugere

  6. ⁶ Uafhængig laboratoriemåling NA55x med pølser i forhold til brug af en klasse-A-ovn. Resultaterne kan variere afhængigt af opskriften.

  7. ⁷ Kyllingelår: op til 40 % mindre fedt i forhold til rå