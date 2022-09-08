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NA552/00
Sprød og mør, op til 90 % mindre fedt
Damp, og få mør, lækker tekstur
Airfry/damp for ens resultater uden brændemærker
Ingen ophobning af fedt med damprens
RapidAir Plus-teknologi med unikt stjerneformet design cirkulerer varm luft omkring og gennem maden med hurtigere luftstrøm og sikrer ensartet tilberedning indvendigt og på ydersiden for at skabe velsmagende hjemmelavede måltider.
Airfryer på 9 liter med 2 kurve og dampfunktion: En skuffe på 6 liter til hovedretter, pommes frites og livretter og en skuffe på 3 liter til tilbehør og snacks. Den kan indeholde op til 1100 g pommes frites, 1600 g grøntsager eller 12 kyllingelår. Den store kurv rummer også til en hel kylling på 1,2 kg
Synkroniser automatisk tilberedningstider i de 2 kurve, så måltiderne er klar på samme tid
Anmeldelser
¹ Sammenlignet med hjemmelavede pommes frites tilberedt i en normal frituregryde
² Uafhængig laboratoriemåling, baseret på indhold af C-vitamin i broccoli.
³ For at opnå det bedste resultat skal du bruge damprensningsfunktionen i den store kurv i 15 minutter efter hver brug.
⁴ Sammenligning baseret på tilberedning af en hel kylling i 80 minutter ved hjælp af damp- og airfryer-funktionen i forhold til kun airfryer-funktionen
⁵ Ekstern smagstest med 30 airfryer-brugere
⁶ Uafhængig laboratoriemåling NA55x med pølser i forhold til brug af en klasse-A-ovn. Resultaterne kan variere afhængigt af opskriften.
⁷ Kyllingelår: op til 40 % mindre fedt i forhold til rå