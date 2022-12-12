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  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
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  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk
  • Komfort uden træk

Nose trimmer series 1000Næse- og ørehårstrimmer

NT1650/16

4.1
| (67) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Komfort uden træk
Philips-næsetrimmere i 1000-serien fjerner skånsomt uønskede næse- og ørehår. Den nye PrecisionTrim-teknologi og beskyttelsesafskærmningen sikrer en komfortabel og effektiv trimning uden at hive og trække.
Se alle fordele

Trim næse- og ørehår uden ubehag

Komfort uden træk

  • 100 % komfort, uden træk

  • Beskyttelsesafskærmning

  • Vaskbar, AA-batteri

Trim næse- og ørehår

Trim næse- og ørehår

Det er nemt at nå og fjerne uønsket næse- og ørehår. Sørg for, at næseborene er rene før brug, og før forsigtigt trimmeren ind i næsen højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks.

Nem og effektiv trimning uden rifter og sår

Nem og effektiv trimning uden rifter og sår

En næse-, øre- og øjenbrynstrimmer, der er udviklet med sikkerhed og komfort for øje, hvor beskyttelsesafskærmningen dækker skærerne for at sikre, at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også lavet til at minimere oversete hår og træk.

Ubesværet trimning fra alle vinkler

Ubesværet trimning fra alle vinkler

Vores innovative, dobbeltsidede præcisionstrimmer skærer hurtigt og ubesværet fra alle vinkler og i alle retninger.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

67

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

12/12/2022

Sverige

Sverige

Smidig och lätt

En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.

Fordele

Lätt och smidig.

Ulemper

Har inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

07/12/2022

Sverige

Sverige

Väldigt effektiv nästrimmer

Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!

Fordele

Snabb och effektiv

Ulemper

Går på batteri

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

05/12/2022

Sverige

Sverige

Utmärkt produkt

En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden

Fordele

skydd, nära klippning

Ulemper

inga

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

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