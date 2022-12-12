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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
100 % komfort, uden træk
Beskyttelsesafskærmning
Vaskbar, AA-batteri
Det er nemt at nå og fjerne uønsket næse- og ørehår. Sørg for, at næseborene er rene før brug, og før forsigtigt trimmeren ind i næsen højst 0,5 cm, og drej den langsomt. Når du trimmer ørehår, skal du sørge for, at ørerne er fri for voks.
En næse-, øre- og øjenbrynstrimmer, der er udviklet med sikkerhed og komfort for øje, hvor beskyttelsesafskærmningen dækker skærerne for at sikre, at de ikke kommer i direkte kontakt med huden. Den er også lavet til at minimere oversete hår og træk.
Vores innovative, dobbeltsidede præcisionstrimmer skærer hurtigt og ubesværet fra alle vinkler og i alle retninger.
4.1
ud af 5
67
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Siken
12/12/2022
Sverige
Del af kampagnen
Smidig och lätt
En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.
Fordele
Lätt och smidig.
Ulemper
Har inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Jbster
07/12/2022
Sverige
Del af kampagnen
Väldigt effektiv nästrimmer
Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!
Fordele
Snabb och effektiv
Ulemper
Går på batteri
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Azumor
05/12/2022
Sverige
Del af kampagnen
Utmärkt produkt
En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden
Fordele
skydd, nära klippning
Ulemper
inga
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer