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  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden
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  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden
  • Trækker med garanti ikke i huden

Udgået

Nose trimmer series 3000Skånsom øjenbryns, næse og ørehårstrimmer

NT3160/10

4.2
| (526) Anmeldelser | 86% anbefaler dette produkt
Trækker med garanti ikke i huden
Med Philips næsetrimmer Series 3000 kan du fjerne uønsket hår fra ører og næse helt smertefrit. Næsehårstrimmerens innovative teknologi garanterer et hurtigt og effektivt resultat uden rifter og ubehag. Der medfølger desuden to trimmerkamme til øjenbryn.
Se alle fordele

Trimning af næse- og ørehår samt øjenbryn for et velplejet look

Trækker med garanti ikke i huden

  • Trimning uden sår og rifter

  • 2 trimmerkamme til øjenbryn, 2 og 3 mm

  • AA-batteri medfølger

  • 100 % vandtæt for nem rengøring

Avanceret afskærmningssystem forhindrer træk, rifter og snitsår

Avanceret afskærmningssystem forhindrer træk, rifter og snitsår

Med den revolutionerende ProtecTube-teknologi er kniven beskyttet bag en ultratynd folie med afrundede spidser, så du undgår hudirritation. Desuden er kniven udviklet til at forhindre hår i at komme i klemme mellem de to separat bevægelige knive, hvilket sikrer, at der ikke trækkes i håret.

Få nemt fat i hår inde i øret eller næsen

Philips-næsetrimmeren er designet på en sådan måde, at den er perfekt vinklet til nemt at få fat i hår inde i øret, næsen eller fra øjenbrynene. Med Philips-næsetrimmeren kan du være sikker på effektiv fjernelse af al uønsket hårvækst.

Ultrapræcise og skarpe knivriller

Ultrapræcise og skarpe knivriller

Både kniv og afskærmning har ultrapræcise og skarpe knivriller for at sikre, at al hårvækst fjernes hurtigt og effektivt.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

526

Anmeldelser

86%

anbefaler dette produkt

06/06/2017

Norge

Norge

Bekræftet køber

Vekk med uønsket hårvekst i øre og nese!

Jeg synes dette er et produkt som holder det det lover. Kutter hårene greit og er smidig i bruk. vinklingen på klippedelen gjør det enklere å komme til og ofte er nesehår trimmere ganske mye tykkere i kutte delen. Der er denne perfekt. Eneste lille minus er at knivene kanoppfattes å være litt for lite tildekket og at man kan ta tak i hudfolder med knivsatsen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer

07/12/2015

Norge

Norge

Bekræftet køber

Det beste produktet jeg har prøvd til fjerning av hår

Beste produkt på markedet nå for fjerning av hår I årer og nese.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer

04/06/2020

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Effektiv och enkel!

Enkel att använda. Effektiv. Fungerar utmärkt. Lätt att rengöra. Mycket bekväm. Fungerar lika bra för näshår som ögonbryn!

Fordele

Gör vad den skall! Lätt att använda!

Ulemper

Inga!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer

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