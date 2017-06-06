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30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Trimning uden sår og rifter
2 trimmerkamme til øjenbryn, 2 og 3 mm
AA-batteri medfølger
100 % vandtæt for nem rengøring
Med den revolutionerende ProtecTube-teknologi er kniven beskyttet bag en ultratynd folie med afrundede spidser, så du undgår hudirritation. Desuden er kniven udviklet til at forhindre hår i at komme i klemme mellem de to separat bevægelige knive, hvilket sikrer, at der ikke trækkes i håret.
Philips-næsetrimmeren er designet på en sådan måde, at den er perfekt vinklet til nemt at få fat i hår inde i øret, næsen eller fra øjenbrynene. Med Philips-næsetrimmeren kan du være sikker på effektiv fjernelse af al uønsket hårvækst.
Både kniv og afskærmning har ultrapræcise og skarpe knivriller for at sikre, at al hårvækst fjernes hurtigt og effektivt.
4.2
ud af 5
526
Anmeldelser
86%
anbefaler dette produkt
Sørlandet55
06/06/2017
Norge
Bekræftet køber
Vekk med uønsket hårvekst i øre og nese!
Jeg synes dette er et produkt som holder det det lover. Kutter hårene greit og er smidig i bruk. vinklingen på klippedelen gjør det enklere å komme til og ofte er nesehår trimmere ganske mye tykkere i kutte delen. Der er denne perfekt. Eneste lille minus er at knivene kanoppfattes å være litt for lite tildekket og at man kan ta tak i hudfolder med knivsatsen.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Komfortabel nese- og ørehårstrimmer
Tigertogef
07/12/2015
Norge
Bekræftet køber
Det beste produktet jeg har prøvd til fjerning av hår
Beste produkt på markedet nå for fjerning av hår I årer og nese.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Skånsom nesehår-, ørehår- og øyenbrynstrimmer
PAHSOL
04/06/2020
Sverige
Bekræftet køber
Effektiv och enkel!
Enkel att använda. Effektiv. Fungerar utmärkt. Lätt att rengöra. Mycket bekväm. Fungerar lika bra för näshår som ögonbryn!
Fordele
Gör vad den skall! Lätt att använda!
Ulemper
Inga!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Bekväm näs-, öron- och ögonbrynstrimmer