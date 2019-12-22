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Udgået

6000 seriesØretelefoner med mikrofon

PRO6105BK/00

4
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Krystal-klar
Når klar lyd er alt, hvad du har brug for. Fra afspilningsliste til podcast og opkald - disse kablede øretelefoner gør det rigtigt. De er også kompatible med lyd i høj opløsning: Hvis du lytter til din foretrukne streamingtjeneste med høj opløsning, hører du mere.
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Krystal-klar

  • 8,6 mm enheder/lukket bagside

  • indbygget mikrofon

  • Sort

  • In-ear

Indbygget mikrofon med fjernelse af ekko sikrer klar lyd

Besvar et opkald, sæt afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Den indbyggede mikrofon med fjernelse af ekko holder lyden klar, når du taler. Når du lytter til musik og podcasts, akustiske neodymenheder, der er perfekt indstillet, leverer klar og detaljeret lyd.

Højopløsnings-lyd. Hør mere

Holder du meget af din streaming service i høj opløsning? Hør mere med disse øretelefoner med højopløsningslyd. De kan gengive høje frekvenser på op til 40 kHz, så du få mange flere detaljer, når du er på farten.

3 udskiftelige ørepuder i gummi. Komfortabel pasform

Et ovalt akustisk rør og tre størrelser udskiftelig ørepuder i gummi, der skaber en perfekt forsegling. Nyd hele dagen med fremragende lyttekomfort og fantastisk passiv støjisolation.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Fordele

Aigu, clarté

Ulemper

Basse

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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