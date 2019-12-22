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Udgået
PRO6105BK/00
8,6 mm enheder/lukket bagside
indbygget mikrofon
Sort
In-ear
Besvar et opkald, sæt afspilningsliste på pause. Alt sammen uden at røre din smartphone. Den indbyggede mikrofon med fjernelse af ekko holder lyden klar, når du taler. Når du lytter til musik og podcasts, akustiske neodymenheder, der er perfekt indstillet, leverer klar og detaljeret lyd.
Holder du meget af din streaming service i høj opløsning? Hør mere med disse øretelefoner med højopløsningslyd. De kan gengive høje frekvenser på op til 40 kHz, så du få mange flere detaljer, når du er på farten.
Et ovalt akustisk rør og tre størrelser udskiftelig ørepuder i gummi, der skaber en perfekt forsegling. Nyd hele dagen med fremragende lyttekomfort og fantastisk passiv støjisolation.
4.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Fordele
Aigu, clarté
Ulemper
Basse
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro