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PSG6064/80
Kraftig damp
Garanteret ingen brændemærker*
1,8 l aftagelig vandtank
Kompakt
Med OptimalTEMP-teknologi opnår du fantastiske resultater med én ideel temperaturindstilling. Vi garanterer, at dette strygejern aldrig vil forårsage brændemærker på noget tøj, der kan stryges, når det efterlades uden opsyn. Du kan trygt lade det hvile på dit tøj eller strygebræt.
Stærk, konstant damp til effektiv udglatning af folder på selv de mest genstridige folder på de tykkeste stoffer.
Det er nemt at vedligeholde dampstationen med Smart Calc Clean, vores indbyggede afkalkningssystem. Det vil minde dig om, hvornår det er tid til at afkalke, og indeholder en beholder, der gør afkalkning nemt og sikkert. Da den kan genbruges, sparer du penge og behøver aldrig at købe ekstra patroner.
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På alt tøj, der tåler strygning