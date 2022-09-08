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  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
  • Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
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PerfectCare 6000 SeriesStrygejern med dampstation

PSG6064/80

3 Priser

Ultrahurtig. Ekstra kompakt.
PerfectCare 6000 Series er designet til at levere den bedste dampydelse, nu i et totalt fornyet, kompakt design. Nyd, at strygningen går hurtigere uden at gå på kompromis med din opbevaringsplads. Garanti mod forbrændinger* takket være OptimalTEMP-teknologi.
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Ultrahurtig. Ekstra kompakt.

  • Kraftig damp

  • Garanteret ingen brændemærker*

  • 1,8 l aftagelig vandtank

  • Kompakt

OptimalTEMP-teknologi, garanteret ingen brændemærker

OptimalTEMP-teknologi, garanteret ingen brændemærker

Med OptimalTEMP-teknologi opnår du fantastiske resultater med én ideel temperaturindstilling. Vi garanterer, at dette strygejern aldrig vil forårsage brændemærker på noget tøj, der kan stryges, når det efterlades uden opsyn. Du kan trygt lade det hvile på dit tøj eller strygebræt.

Kraftig damp fjerner folder

Kraftig damp fjerner folder

Stærk, konstant damp til effektiv udglatning af folder på selv de mest genstridige folder på de tykkeste stoffer.

Easy De-Calc forlænger strygejernets levetid

Easy De-Calc forlænger strygejernets levetid

Det er nemt at vedligeholde dampstationen med Smart Calc Clean, vores indbyggede afkalkningssystem. Det vil minde dig om, hvornår det er tid til at afkalke, og indeholder en beholder, der gør afkalkning nemt og sikkert. Da den kan genbruges, sparer du penge og behøver aldrig at købe ekstra patroner.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

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Ansvarsfraskrivelser

  1. På alt tøj, der tåler strygning