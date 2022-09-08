Easy De-Calc forlænger strygejernets levetid

Det er nemt at vedligeholde dampstationen med Smart Calc Clean, vores indbyggede afkalkningssystem. Det vil minde dig om, hvornår det er tid til at afkalke, og indeholder en beholder, der gør afkalkning nemt og sikkert. Da den kan genbruges, sparer du penge og behøver aldrig at købe ekstra patroner.